RUMEUR : la Switch 2 serait officialisée très prochainement

Source: NateTheHate et Universo Nintendo

La console qui va succéder à la Nintendo Switch fait couler beaucoup d'encre, mais le constructeur japonais n'a pour le moment rien officialisé. Les bruits de couloir se multiplient, les rumeurs laissent entendre que la console serait lancée dans le courant de cette année 2024, mais nous pourrions être prochainement fixés.

L'insider NateTheHate, qui avait notamment dévoilé avant l'heure l'arrivée des jeux Game Boy sur le Nintendo Switch Online, s'est exprimé dans le podcast Game and Talk et il affirme que Nintendo dévoilerait officiellement sa prochaine console le mois prochain, dans le courant du mois de mars. Cependant, l'insider avoue ne pas savoir sous quelle forme se ferait cette officialisation. Un Nintendo Direct, une bande-annonce, un simple communiqué de presse ? Mystère. L'information est corroborée par les sources d'Universo Nintendo, qui affirme que le constructeur japonais et les studios tiers dévoileraient leurs jeux pour la console le mois prochain, tandis que les revendeurs lanceraient à la même période les précommandes.

Pour rappel, d'après les dernières rumeurs, la console sera une version améliorée de la Switch, toujours hybride mais plus puissante, vendue aux alentours des 400 $, avec un écran LCD de 8 pouces (contre 6,2 pouces pour la Switch) et non une dalle OLED. Pour rappel, la Switch compte désormais 139,36 millions d'unités vendues depuis 2017, la successeur aura fort à faire pour la détrôner.

