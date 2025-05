Spray Paint Simulator dévoile sa date de sortie avec un retard sur Switch 1

Alors que PowerWash Simulator de FuturLab nous demandait de nettoyer des bâtiments et véhicules, Spray Paint Simulator fera l'inverse. Le titre de North Star Video Games permettra de peindre diverses surfaces avec une multitude de couleurs, mais dans le même esprit relaxant et satisfaisant de PWS.

Ces dernières semaines, North Star Video Games et l'éditeur Whitethorn Games ont confirmé l'arrivée de SPS sur PC, Xbox, PlayStation et Switch 1, avec un lancement prévu dans le courant du mois de mai. Les jours défilent et les studios publient aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour préciser le lancement. La date de sortie de Spray Paint Simulator est fixée au 29 mai 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Oui, une plateforme manque à l'appel, la version Switch 1 sera lancée le 19 juin seulement. Les plus impatients peuvent retrouver une nouvelle démo sur Steam.

En attendant l'arrivée de Spray Paint Simulator, vous pouvez retrouver plusieurs simulateurs dans le Game Pass, dont PowerWash Simulator, l'abonnement Ultimate coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.