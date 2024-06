PowerWash Simulator : le prochain DLC au Pays des Merveilles tient sa date de sortie, les joueurs VR devront patienter un peu plus que les autres

FuturLab et Square Enix Collective avaient dévoilé au début du mois le prochain contenu additionnel de PowerWash Simulator, leur titre aux 12 millions de joueurs. Ce pack spécial Aventures d'Alice nous emmènera faire un grand nettoyage au Pays des Merveilles imaginé par Lewis Carroll et aujourd'hui, les studios dévoilent sa date de sortie au travers d'une courte bande-annonce :

Le pack spécial Aventures d'Alice sera disponible le 2 juillet prochain dans PowerWash Simulator sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Les possesseurs du jeu dans sa version VR sur Meta Quest 2, 3 et Pro devront quant à eux patienter jusqu'au 11 juillet. Si vous aviez loupé l'annonce de ce DLC, voici ce qu'il faut savoir :

Ce pack spécial plein de fantaisie capture l'essence d'Alice au Pays des merveilles à travers ses décors emblématiques et ses designs délirants. Les joueuses et les joueurs se laisseront émerveiller par les magnifiques environnements, les couleurs vives et les looks originaux de chaque niveau. Le pack spécial inclut cinq niveaux extravagants et bigarrés, de nouvelles apparences de nettoyeur et de personnage sur le thème d'Alice au Pays des merveilles, et plus encore. Les cartes incluses dans ce pack délirant sont les suivantes :