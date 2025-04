PowerWash Simulator : le nettoyage n'est pas terminé, un DLC gratuit est lancé !

PowerWash Simulator a rencontré un véritable succès critique et commercial, le jeu de Square Enix Collective et FuturLab compte 17 millions de joueurs (notamment grâce au Game Pass) et a accueilli plusieurs DLC gratuits, le dernier en date étant le Shrek Special Pack. Mais les développeurs ont également rajouté au fil des années du contenu gratuit avec les Muckingham Files.

Aujourd'hui, Square Enix Collective et FuturLab annoncent que la mise à jour The Muckingham Files 5 est désormais disponible dans PowerWash Simulator. Il s'agit encore une fois ici d'un contenu additionnel gratuit, une bonne surprise pour les fans, qui vont pouvoir nettoyer un salon de thé ravagé par un raton laveur. Un animal qui porte décidément bien mal son nom.

Becs sucrés, à vos nettoyeurs ! La visite inattendue d’un raton-laveur déchaîné a mis le salon de thé de Muckingham dans une sacrée mélasse. Et les dégâts ne se limitent pas aux clients : les comptoirs, murs et plafonds sont eux aussi couverts de taches. N’y allez pas avec le dos de la cuillère ! Faites fondre les taches de glace et dégustez ce 5e volet des dossiers de Muckingham. Faites reluire le salon de thé des bols au plafond. Un dessert si délicieusement décrassant que vous en réclamerez une deuxième portion !

PowerWash Simulator et son DLC gratuit The Muckingham Files 5 sont disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et dans le Game Pass. FuturLab a également annoncé une suite, PowerWash Simulator 2, attendu en fin d'année 2025.