PowerWash Simulator : un nouveau DLC chez un célèbre ogre annoncé en vidéo

Lors de l'Indie World diffusé par Nintendo cet après-midi, nous avons découvert le prochain contenu additionnel payant pour PowerWash Simulator. FuturLab et Square Enix Collective brassent large pour trouver leurs idées et, après l'Alice’s Adventures Special Pack, direction un très célèbre marais.

Les studios ont dévoilé le Shrek Special Pack, un DLC de PowerWash Simulator qui nous plongera dans la demeure de l'ogre de Dreamworks, mais également dans l'antre de la dragonne. Les joueurs pourront utiliser une nouvelle skin pour le nettoyeur à haute pression et revêtir leur plus belle armure dans cette mini-campagne solo et coopérative, avec également un mode libre.

Le Shrek Special Pack sera disponible dans le courant de l'automne 2024 dans PowerWash Simulator sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 14,99 € sur Amazon.