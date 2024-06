PowerWash Simulator : le pays des merveilles d'Alice annoncé en DLC

FuturLab et Square Enix Collective comptent surfer encore un peu sur le succès de PowerWash Simulator, un jeu de simulation qui nous demande de nettoyer des objets et environnements à l'aide de nettoyeurs à haute pression. De nombreux DLC sont déjà disponibles, nous transportant dans les univers de Bob l'Éponge, Retour vers le futur ou encore Warhammer: 40,000, et d'autres sont en chemin.

Les studios dévoilent aujourd'hui l'Alice’s Adventures Special Pack, un contenu additionnel qui nous fera faire « un voyage dans le terrier du lapin ». Comme le montre la bande-annonce, le DLC est inspiré des Aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, avec des décors colorés (mais recouverts de saleté) et un tas de références au roman, avec bien évidemment la clé de la porte, la potion magique et le psychédélique Chat du Cheshire.

L'Alice's Adventures Special Pack sera lancé dans le courant de l'été 2024 dans PowerWash Simulator, le jeu est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Meta Quest. Vous pouvez le retrouver en version physique à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.