PowerWash Simulator : un énorme succès qui n'est pas prêt de s'arrêter

Square Enix Collective a eu le nez fin en soutenant PowerWash Simulator, un jeu de simulation développé par FuturLab nous demandant de nettoyer des lieux et objets à l'aide d'outils à haute pression. Le titre a rencontré un vrai succès populaire et plusieurs extensions gratuites et payantes ont vu le jour.

Pour bien commencer la semaine, les studios annoncent que PowerWash Simulator compte désormais plus de 12 millions de joueurs sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Meta Quest. Les développeurs s'en félicitent et remettent en avant le contenu déjà rajouté ainsi que la roadmap des mois à venir. Les joueurs ont eu droit à des mises à jour à Muckingham, des niveaux tirés de Tomb Raider, Final Fantasy VII, Bob l'Éponge, Retour vers le Futur et Warhammer 40,000, sans oublier du contenu saisonnier. Mais l'année 2024 promet déjà de belles choses, avec cinq contenus saisonniers et deux DLC payants à venir dans les prochains mois, en plus de diverses mises à jour. Kirsty Rigden, CEO de FuturLab, commente :

Nous sommes continuellement impressionnés par l’impact que notre jeu a eu sur les gens. Aujourd’hui, avec un nombre impressionnant de 12 millions de joueurs, il est clair qu’il existe une demande pour des jeux comme PowerWash Simulator qui procurent un sentiment apaisant de satisfaction – et nous avons l’intention de les créer ! Pour marquer cette nouvelle direction du studio, nous sommes ravis de dévoiler notre nouveau site Web.

Rappelons par ailleurs que PowerWash Simulator a été offert aux abonnés PlayStation Plus en fin d'année dernière, il est également jouable via l'abonnement Xbox Game Pass Core. Le titre compte donc bien 12 millions de joueurs, mais les ventes ne sont pas aussi élevées. Si vous n'avez pas encore craqué, vous pouvez retrouver PowerWash Simulator à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.