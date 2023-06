PowerWash Simulator : le DLC Bob l'éponge lancé en vidéo

PowerWash Simulator est un vrai phénomène avec plus de sept millions d'exemplaires vendus sur ordinateurs et consoles de salon, et l'expérience se poursuit avec du contenu additionnel. Cette semaine, le titre de FuturLab et Square Enix Collective accueille un DLC Bob l'éponge avec de nouveaux niveaux.

Le pack spécial Bob l'éponge nous emmène à Bikini Bottom, la célèbre ville sous-marine de la série animée de Nickelodeon, pour nettoyer des bâtiments, véhicules et environnements emblématiques. Les joueurs peuvent retrouver dans ce DLC un modèle de personnage repensé, 10 nouveaux Trophées et surtout une mini campagne avec six nouvelles cartes, que voici :

La rue des Conques ;

Bus de Bikini Bottom ;

Crabe Croustillant ;

Pâté buggy ;

Bateau-mobile invisible ;

Grotte de l'Homme Sirène.

Le DLC Bob l'éponge est disponible contre 7,99 € dans PowerWash Simulator, vous pouvez acheter le jeu de base à 24,99 € sur Amazon.

