PowerWash Simulator VR : surprise, une édition en réalité virtuelle annoncée sur Meta Quest 2 et Pro !

PowerWash Simulator est un jeu totalement loufoque qui amuse grandement, sans se prendre la tête. Au fil des mois, le titre a accueilli des extensions délirantes, comme du contenu lié à Final Fantasy VII ou encore le manoir de Lara Croft à nettoyer. FuturLab annonce, durant le Meta Quest Gaming Showcase, une version en réalité virtuelle, réclamée par les fans depuis un petit moment !

Kirsty Rigden, co-CEO de FuturLab, déclare quelques mots pour l’occasion :

Nous sommes ravis d'annoncer PowerWash Simulator VR au Meta Quest Gaming Showcase. La VR a été une des principales demandes de nos fans, et nous avons hâte que les joueurs de Meta Quest 2 découvrent PowerWash sous une nouvelle perspective !

Voici quelques points qu'il faut retenir :

RELÂCHEZ LA PRESSION

Grâce à la précision 1:1 et aux manettes Quest Touch, le nettoyage de la moindre saleté est un jeu d'enfant. Levez les bras, baissez-vous et penchez-vous pour vous attaquer aux endroits difficiles d'accès ou asseyez-vous et lavez vos soucis.

NETTOYER LE QUARTIER

Évadez-vous dans la ville pittoresque de Muckingham, qui prend vie dans un univers à 360 degrés. La ville peut sembler saine, mais si on nettoie en surface, tous ses habitants ne sont pas irréprochables.

SATISFACTION GARANTIE

Imprégnez-vous de l'atmosphère relaxante, sans stress, pendant que vous enlevez la saleté des patios, des trottoirs, des véhicules et des parcs publics.

LAVAGE ET DÉTENTE

Détendez-vous avec vos amis dans un même espace, en mode multijoueur en ligne.