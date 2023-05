PowerWash Simulator : un DLC avec Bob l'éponge annoncé en vidéo

Véritable phénomène depuis sa sortie l'année dernière, PowerWash Simulator compte déjà plus de sept millions de joueurs sur ordinateurs et consoles. Il a également accueilli deux packs de contenus additionnels gratuits, avec des niveaux tirés des Tomb Raider et de Final Fantasy VII.

Mais cette fois, le développeur FuturLab va faire payer les joueurs, qui pourront se rendre à Bikini Bottom, la ville de Bob l'éponge et ses amis. Le SpongeBob SquarePants Special Pack sortira cet été contre 7,99 € et rajoutera une petite campagne avec six cartes, à savoir Conch Street, The Bikini Bottom Bus, The Krusty Krab, The Patty Wagon, The Invisible Boatmobile et The Mermalair. 10 nouveaux Succès/Trophées seront inclus et les joueurs pourront se prendre pour un vrai Bottomite avec un équipement inspiré des créations de Sandy.

Le SpongeBob SquarePants Pack sera disponible dans le courant de l'été dans PowerWash Simulator sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le jeu à 24,99 € sur Amazon.