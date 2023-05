PowerWash Simulator atteint les 7 millions de joueurs

Les jeux de simulation improbables sont nombreux, mais rares sont ceux qui arrivent à réellement se faire remarquer. PowerWash Simulator est l'un d'eux, il est sorti à l'origine sur PC et Xbox en juillet dernier, attirant déjà trois millions de joueurs, puis sur PlayStation et Switch en tout début d'année.

Aujourd'hui, le développeur anglais FuturLab revient donner quelques nouvelles et annonce que PowerWash Simulator compte désormais plus de sept millions de joueurs, un chiffre qui a doublé en six mois. Soutenu par Square Enix Collective, le titre a pour rappel eu droit à deux contenus additionnels en lien avec Tomb Raider et Final Fantasy VII. Au passage, FuturLab annonce que Steve Tinkler, ancien directeur de l'équipe Strategic Finance d'Epic Games et CFO de Mediatonic, vient d'être nommé Chief Financial Officier au sein du studio anglais.

