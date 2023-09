PowerWash Simulator : nom de Zeus, une trilogie de films cultes annoncée en DLC

Véritable phénomène sur la plupart des plateformes, PowerWash Simulator n'en finit plus d'accueillir du contenu additionnel tirés d'autres franchises, que ce soit Final Fantasy, Lara Croft: Tomb Raider, Warhammer: 40,000 ou encore Bob l'Éponge . Aujourd'hui, FuturLab et Square Enix Collective annoncent un nouveau partenariat, avec Universal Games and Digital Platforms.

Si vous aimez le cinéma des années 80, vous l'avez déjà deviné en lisant le titre, PowerWash Simulator va avoir droit à un Back to the Future Special Pack, qui permettra de nettoyer des objets et décors tirés de la trilogie Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Nous retrouverons ainsi la camionnette de Doc, l'horloge de Hill Valley, le cinéma Holomax, le train à vapeur du Doc et bien évidemment la DeLorean. En plus de cela, 10 nouveaux succès seront à débloquer.

Le Back to the Future Special Pack arrivera d'ici la fin de l'année 2023 dans PowerWash Simulator, contre 7,99 €. Le jeu de base est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 14,99 € (- 40 %) sur Amazon.

