Bayonetta : la sortie physique sur Switch du premier volet retardée à la dernière minute, voici où vous pourrez l'acheter

Les regards des fans de la franchise sont portés vers Bayonetta 3, de sortie le 28 octobre 2022, et que vous pouvez précommander à partir de 44,99 € chez Amazon.fr. Pour les curieux et les collectionneurs, Nintendo prévoit tout de même de sortir avant cela Bayonetta premier du nom en version physique, lui qui n'avait eu droit qu'à une parution sur l'eShop sur Switch.

Nous prévoyons actuellement de mettre en vente la version physique de Bayonetta au cours de la première quinzaine d'octobre, en exclusivité via le My Nintendo Store. Veuillez nous excuser pour ce retard. Restez à l'écoute pour de plus amples informations. — Nintendo France (@NintendoFrance) September 30, 2022

Il avait été dit que cette édition en boîte serait disponible le 30 septembre 2022, soit aujourd'hui, mais aucune nouvelle n'avait été donnée à ce sujet et aucune précommande n'était possible chez les revendeurs. Nintendo vient d'annoncer en dernière minute que le lancement de la version physique de Bayonetta était reporté à la première moitié du mois d'octobre et, surtout, qu'elle serait exclusive au My Nintendo Store. Si vous voulez l'acheter, il faudra donc regarder par ici.

Nous vous tiendrons au courant de la disponibilité de cette édition en boîte lorsque le constructeur aura communiqué sur celle-ci.

