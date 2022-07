Bayonetta 3 enfin daté dans un trailer de gameplay introduisant Viola, une édition Mascarade de la Trinité et Bayonetta 1 en boîte annoncés !

Arrêtez tout, elle est enfin de retour après de longs mois d'absence et une jusqu'alors une unique bande-annonce, nous parlons bien entendu de la sorcière de l'Umbra de PlatinumGames et donc de Bayonneta 3 ! Les joueurs qui l'attendaient au détour d'un Nintendo Direct peuvent désormais souffler, car l'éditeur vient de partager un intense trailer qui en montre bien plus au sujet de ce jeu d'action, dont sa date de sortie.

Bayonetta 3 sortira donc le 28 octobre prochain 2022 sur Switch, soit une semaine après Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, autre exclusivité de la console. Le scénario est lui bien précisé avec une menace qui provient cette fois de l'humanité, une arme biologique appelée Homonculus que va devoir affronter Bayonetta, mais aussi Viola, une sorcière novice qui sera jouable, se battant à l'aide d'une épée et d'un démon nommé Chouchou, et qui fait ses débuts dans cette vidéo. Clairement, nous la croirions venue de Devil May Cry ! Des visages familiers feront leur retour avec notamment Jeanne, Rodin, Enzo et Luka, tandis qu'une autre version de Bayonetta (confirmé par Nintendo) apparaîtra et qu'il est question d'un univers parallèle appelé l'Alphaverse. Tout un programme qui a de quoi nous ravir. Une petite vidéo diffusée sur Twitter nous montre aussi que nous pourrons dénuder notre personnage à volonté !

Dans ce troisième opus de la série Bayonetta, l’implacable sorcière de l’Umbra va devoir œuvrer avec des visages connus, de nombreuses versions alternatives d’elle-même et ainsi qu’avec la mystérieuse Viola pour empêcher les homonculus, des armes biologiques créées par les humains, de semer la destruction. Les joueuses et joueurs vont pouvoir utiliser l’arsenal de Bayonetta ainsi que faire appel à une nouvelle technique, la mascarade démoniaque, pour plomber, trancher et écraser leurs ennemis dans un festival de combos spectaculaires et de puissance démoniaque afin de lutter contre une nouvelle force maléfique déterminée à plonger l’humanité dans le chaos. Bayonetta sous toutes ses formes : rencontrez une multitude de Bayonetta alternatives, toutes plus redoutables les unes que les autres, tout en faisant pleuvoir les châtiments dans les rues de Tokyo, sur les montagnes de Chine et dans bien d’autres décors ! Découvrez ce que l’avenir leur réserve et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité.

Mais ce n'est pas tout, car les fans vont pouvoir se procurer une édition collector physique nommée Mascarade de la Trinité, qui sortira bien le même jour contrairement à celle de Xenoblade Chronicles 3. Rien de réellement étonnant en guise de contenu, puisque nous y trouverons un artbook de 200 pages et trois jaquettes alternatives représentant les différentes apparences de Bayonetta « qui s’assemblent pour former un panorama ». Et si vous aviez regretté le fait que le portage Switch du premier épisode ne soit pas sorti en boîte par chez nous (il l'était au Japon), sachez que Nintendo a enfin entendu vos prières, car Bayonetta 1 sortira sur cartouche le 30 septembre !

