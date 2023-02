Baldur's Gate 3 annoncé sur PS5 dans plusieurs éditions, avec enfin une date pour la sortie de sa version finale !

Depuis la fin d'année 2020, les joueurs PC (et ceux sur Stadia avant la fermeture du service...) peuvent découvrir Baldur's Gate 3 en Accès Anticipé, une version que Larian Studios a fait évoluer au fil des mois. Lors des Game Awards en décembre dernier, la bonne nouvelle est enfin tombée, à savoir que la version finale va enfin voir le jour en août 2023, avec au passage une grosse édition collector pour les fans. Pas plus de détails n'avaient alors été donnés. Nous avons donc été agréablement surpris de retrouver le jeu de rôle lors du State of Play de ce jeudi soir, car oui, Baldur's Gate 3 va également sortir sur PS5 !

Sa date de sortie a été dévoilée au détour d'une bande-annonce inédite mettant notamment en scène le général Ketheric Thorm, un nécromancien dirigeant une armée de morts et qui compte évidemment s'attaquer à la cité de la Porte de Baldur. Ainsi, Baldur's Gate 3 ne manquera pas le coche qu'il s'était fixé et paraîtra le 31 août 2023 sur PS5, PC et Mac. Et si la voix de cet antagoniste vous est familière, c'est parce qu'il s'agit de celle de l'acteur J.K. Simmons (oui, c'est bien lui qui incarne J. Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi), qui a eu droit à sa propre vidéo en plein enregistrement. Le calme de sa voix rend son personnage d'autant plus menaçant.

« Ketheric est un homme aux ambitions et aux motivations complexes. Nous savions que nous devions travailler avec un acteur de renom capable d'offrir une performance nuancée, c’est pourquoi nous avons décidé de contacter J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man). Nous avons été surpris de voir à quel point sa performance a contribué à approfondir le personnage, même si nous nous y attendions. Nous vous présenterons deux autres antagonistes au cours des prochains mois, gardez l'œil ouvert » précise Swen Vincke, Directeur créatif de Larian.

En termes de fonctionnalités, voici ce qui a été annoncé d'inédit :

Co-op sur écran partagé - Il sera possible de jouer jusqu'à deux joueurs sur une PlayStation 5 en mode co-op sur le même écran ou de jouer en ligne jusqu'à quatre joueurs.

- Il sera possible de jouer jusqu'à deux joueurs sur une PlayStation 5 en mode co-op sur le même écran ou de jouer en ligne jusqu'à quatre joueurs. Prise en charge des manettes - Baldur's Gate 3 ne prenait en charge que la souris et le clavier lors de son accès anticipé sur Steam, mais la nouvelle bande-annonce offre un premier aperçu de la prise en charge complète des manettes au lancement.

Enfin, un point a été fait sur les différentes éditions qu'il sera possible d'acquérir, dont le collector déjà introduit lors des TGA. Les joueurs PC profitant déjà de l'Accès Anticipé bénéficieront automatique d'une mise à niveau vers l'édition Deluxe.

Édition Deluxe (dématérialisée) Un pack de chansons de barde contenant des chansons de Divinity: Original Sin 2.

Un thème de dés exclusifs.

Une bourse d’aventurier afin de bien démarrer votre partie.

La bande originale du jeu, l'artbook et les feuilles de personnages en version numérique.

72 heures d’accès anticipé à l’Acte 1 de Baldur's Gate 3 à partir du 28 août 2023 (sur PlayStation 5).

Objets inspirés du titre primé aux BAFTA Divinity: Original Sin II :

Masque du métamorphe : Permet de changer de race et d’apparence en un instant, inspiré par Fane ;



Cape du Prince Rouge : Cape inspirée par celle que porte Le Prince Rouge ;



Luth du barde du Calme Plat : Instrument jouable dessiné sur le modèle du luth de Lohse ;



Aiguille du hors-la-loi : Dague inspirée de celle de Sebille ;



Bicorne du Fauve des Mers : Chapeau basé sur celui du Fauve ;



Tableaux de Rivellon : Découvrez une toute nouvelle collection de peintures des Royaumes Oubliés. Édition Collector (physique) Baldur's Gate 3 édition Deluxe en version dématérialisée.

Une planche d’autocollants personnalisés.

Un diorama de 25 cm de haut mettant en scène un combat entre un flagelleur mental et un drow.

Un artbook relié de 160 pages.

Une carte en tissu de Faerûn.

Un set de feuilles de personnages de type « origine » inspirés de Dungeons and Dragons.

Un porte-clés en métal en forme de têtard.

Un pack de booster Magic: The Gathering.

Un d20 en métal gravé sur mesure et sa version in-game.

Un certificat d’authenticité.

Des visuels sont également à retrouver en page suivante. Une compilation des deux premiers Baldur's Gate remastérisés est sinon disponible sur PS4 au prix de 29,90 € sur Amazon si vous souhaitez découvrir ce pan de l'univers D&D.