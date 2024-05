Larian Studios (Baldur's Gate 3) : une grosse annonce qui rassure pour l'avenir

Les amateurs de jeux de rôle connaissaient déjà bien le nom de Larian Studios, le studio belge ayant développé les excellents Divinity. Mais, depuis l'année dernière, absolument tout le monde connaît Larian Studios pour Baldur's Gate 3, un RPG déjà culte qui a obtenu de nombreux prix.

La franchise Baldur's Gate va se poursuivre sans le studio belge, mais ce dernier va évidemment continuer de développer des jeux dans son coin. Cette semaine, Larian Studios annonce l'ouverture d'un nouveau studio à Varsovie, en Pologne. Larian Studios Warsaw rejoint donc la grande famille éparpillée au Québec, à Dublin, Guildford, Barcelone, Gand et Kuala Lumpur pour travailler sur deux nouveaux RPG, comme l'explique Swen Vincke, PDG de Larian Studios :

La visite de la GIC (Game Industry Conference, en Pologne, ndlr) l'an dernier a confirmé ce que je pensais depuis un certain temps : il y a beaucoup de talents ici et beaucoup de développeur·euses qui pensent comme nous. De plus, beaucoup d'entre eux veulent travailler sur des RPGs, c'est donc une combinaison parfaite. Notre plan pour le studio polonais est très simple. Constituer une équipe capable de travailler sur nos deux nouveaux et très ambitieux RPGs, et cueillir les fruits de leur travail. Nous sommes une entreprise avec une approche ascendante, je suis donc impatient de voir ce qu'ils vont nous apporter de nouveau. Je pense que cela fonctionnera à merveille.