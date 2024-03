Baldur's Gate 3 : une annonce qui va décevoir tous les fans

Après plusieurs années en Early Access, Baldur's Gate 3 est sorti en version finale en 2023, d'abord sur PC, puis sur PlayStation 5 et enfin sur Xbox Series X|S. Le jeu de rôle a mis tout le monde d'accord, le titre a remporté de nombreux prix, dont celui du Jeu de l'Année aux Game Awards 2023 et il compte au moins 10 millions de joueurs.

Baldur's Gate 3 est donc un énorme succès critique et commercial, Larian Studios peut se frotter les mains, mais le studio belge ne va malheureusement pas capitaliser sur cette réussite. Alors que la tendance dans le monde du jeu vidéo veut qu'un jeu à succès ait droit à des DLC, des extensions ou une suite, ce ne sera pas le cas ici. Lors de la Game Developers Conference, le CEO Swen Vincke a annoncé que Larian Studios ne développera aucune extension pour Baldur's Gate 3, ni un Baldur's Gate 4. L'équipe belge laisse la franchise Donjons et Dragons à ses propriétaires, Wizards of the Coast, préférant se focaliser sur quelque chose de nouveau.

Les développeurs se sont bien occupés de Baldur's Gate 3, même après son lancement, le RPG a eu droit à plusieurs patchs pour optimiser l'expérience de jeu et rajouter du contenu, un outil de modding officiel est par ailleurs en chemin. Mais la franchise Baldur's Gate est libre comme l'air, BioWare avait développé les deux premiers opus en 1998 et 2000 (avec à chaque fois une extension), tandis que Larian Studios s'est fait une réputation avec les Divinity, des RPG qui n'avaient rien à envier à Baldur's Gate.

Larian Studios va donc possiblement offrir une suite à Divinity: Original Sin 2, reste désormais à savoir ce que vont faire Hasbro et Wizards of the Coast avec les Baldur's Gate. Plusieurs jeux Dungeons & Dragons sont en développement chez divers studios, mais bon courage à celui qui sera choisi pour un hypothétique Baldur's Gate 4. Si vous n'avez pas encore posé vos mains sur le jeu de rôle, Baldur's Gate 3 est disponible contre 54 € sur GOG.com.

