Baldur's Gate 3 : un énorme Patch 5 lancé avec un mode Honneur qui change tout

Baldur's Gate 3 a passé un long moment en Early Access avant de passer en version 1.0 cet été sur PC puis sur PlayStation 5, mais Larian Studios continue de s'occuper de son jeu de rôle en publiant des mises à jour. Cette semaine, c'est le Patch 5 qui est lancé et il rajoute plusieurs mécaniques, dont le mode Honneur.

Baldur's Gate 3 est un RPG avec des jets de dés et des choix à prendre, qui ont évidemment une grande influence sur la suite de l'aventure. Nombreux sont les joueurs à user et abuser des sauvegardes manuelles pour avoir la meilleure partie possible, mais le mode Honneur supprime cette fonctionnalité. Il faudra donc se fier à ses choix et aux dés pour poursuivre la quête, le changelog est disponible ici, mais Larian Studios nous fait un résumé :

La mise à jour de Baldur's Gate 3 qui introduit le plus de fonctionnalités à ce jour est désormais disponible. Le Patch 5 corrige non seulement les ralentissements causés par les éternels actes de vol et de violence rapportés plus tôt cette semaine, mais il apporte également de nouveaux épilogues pour conclure les voyages uniques de chaque joueur, de nouveaux modes de jeu et bien plus encore.

Ces nouveaux épilogues jouables, accessibles à tous les joueurs chargeant leur partie avant le combat final, se déroulent avant les crédits. Les joueurs se retrouveront alors dans le camp, 6 mois après les événements de l'histoire de Baldur's Gate 3, où ils retrouveront d’anciens et de nouveaux amis, prenant tout le temps dont ils ont besoin pour faire leurs derniers adieux à leur compagnons.

Ce « dernier adieu » a été l'un des exercices les plus complexes du jeu pour les auteurs de Larian jusqu'à présent, car il tire parti de la réactivité de Baldur's Gate 3 tout au long de l'aventure. Un gigantesque arbre de permutations en définit le contenu avec de nouveaux textes (3 589 lignes, pour être exact), des cinématiques et même des personnages qui se joignent à la réunion du camp, organisée par Flétriss.

Le nouveau contenu des épilogues s'accompagne de deux nouveaux modes de jeu, le Mode Honneur et le Mode Personnalisé. Le Mode Honneur ne rend pas seulement le jeu plus difficile pendant et en dehors des combats, mais introduit également plus de 30 nouvelles modifications à tous les affrontements de boss de Baldur's Gate 3, avec un nouveau système d'Action légendaire conçu pour prendre les joueurs au dépourvu et augmenter le défi proposé. Désormais, les boss peuvent effectuer de nouvelles actions, ajoutant ainsi des rebondissements à toutes les batailles majeures du jeu.

Les points d'inspiration deviennent plus précieux en Mode Honneur, car le chargement des sauvegardes précédentes est désactivé, obligeant les joueurs à tenir le compte. Certains des "exploits involontaires" les plus puissants ont été supprimés en Mode Honneur, mais demeurent pour les joueurs ayant choisi un autre niveau de difficulté.

Lorsqu'un joueur meurt, les statistiques de son aventure s’afficheront à l’écran, y compris la durée de sa partie et la distance parcourue. S'il le souhaite, il pourra poursuivre son aventure, désactivant ainsi le Mode Honneur. Les joueurs qui parviennent à terminer l'intégralité du jeu avec le Mode Honneur activé (sans mourir) se verront décerner le très convoité D20 d'or.

Ceux qui n'ont pas un penchant pour la punition, ou qui veulent peut-être la pousser à son paroxysme, peuvent essayer le Mode Personnalisé qui permet aux joueurs de choisir le type d'expérience qui leur convient le mieux. Parmi les nombreuses options disponibles, il est désormais possible de masquer le jet nécessaire pour réussir les lancés de dés ou encore les points de vie des ennemis pendant les combats, ce qui rend l’expérience plus proche de celle de Dungeons & Dragons sur table.

Parmi les autres options du Mode Personnalisé, les joueurs pourront décider que les repos courts soigneront complètement le groupe, désactiver les jets de sauvegarde contre la mort ou encore cacher les échecs des tests de perception, ce qui signifie qu’ils ne sauront jamais qu'il y en a eu un au départ.

Ce patch s'accompagne également d'une amélioration de l'accès à l'inventaire, permettant aux joueurs de gérer l'inventaire de tous leurs compagnons à partir d'une seule interface utilisateur, qu'ils soient ou non dans le groupe actif. En outre, le Patch 5 apporte également des améliorations de performances conçues pour la version Xbox de Baldur's Gate 3 et qui profite à toutes les plates-formes.