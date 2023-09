TEST Baldur's Gate 3 : le RPG sans limite qui toque à la porte du GOTY

Ouvrez les portes !





Depuis sa sortie (accélérée) d’accès anticipé le 3 août dernier, nous avons eu pas mal de temps pour écumer Baldur's Gate 3. Jamais assez longtemps si vous voulez notre humble avis mais il faut bien lâcher à un moment ce qui est incontestablement l’un des meilleurs RPG de l’année avec un tel potentiel qu’il pourrait volontiers prétendre au titre de GOTY.

Il ne nous semble pas exagéré de considérer Baldur's Gate 3 comme l’ultime expérience bac à sable parmi les RPG

À vrai dire, nous ne sommes même pas étonnés du résultat. Un peu que l’accès anticipé nous avait déjà confortés dans l’idée que nous avions affaire à un grand cru. Mais aussi et surtout parce que ce sont les belges de Larian qui sont aux commandes de ce troisième épisode de Baldur’s Gate, plus de 23 ans après le dernier épisode canonique. Si vous ne connaissez pas Larian Studios (c’est un tort) il s’agit de la structure à l’origine de Divinity: Original Sin ainsi que de sa suite, respectivement parus en 2014 et 2017. Deux excellents jeux et si nous mentionnons leur existence c’est parce qu’il est nécessaire d’en parler puisque ces titres partagent beaucoup de points communs avec Baldur's Gate 3 que nous allons détailler dans les lignes qui suivent. Nombre de ces similitudes sont d’ailleurs à l’origine de la réussite du jeu. Car au-delà du titre accompli qui nous intéresse aujourd’hui, Baldur's Gate 3 nous donne l’occasion de célébrer la formule Larian, véritable claque à nos yeux dans le monde des RPG. Elle n’a pourtant rien de sorcier cette recette car son crédo est de valoriser la liberté à tout prix. La démarche fait écho à ce que faisait Bioware en 1998 quand il sortait le tout premier Baldur’s Gate. Plus de deux décennies plus tard, la boucle est bouclée sous nos yeux par ceux qui apparaissent comme les dignes héritiers d’un concept qui a laissé sa marque dans l’histoire.

Pour parler plus concrètement, la liberté à la base même de Baldur's Gate 3 commence par des choses simples. Pensez création de personnage. Bien sûr son éditeur assez pointu permet de donner vie à pratiquement n’importe quoi. Les niveaux de détails physiques sont très bons mais bien sûr nous faisions davantage référence aux douze classes disponibles au lancement. Le choix est déjà assez large tel quel, bien qu’un peu confus pour la première mise en bouche. Nombre des éléments capitaux qui sont déterminés dès le début sont relativement incompréhensibles pour une première partie. Nous avons eu l’occasion de le constater à plusieurs reprises durant notre aventure, mais il semble que Baldur's Gate 3 ne soit pas le genre de jeu qui se laisse approcher avec légèreté. Bien au contraire, il faut s’accrocher pour appréhender tous ses rouages. D’ailleurs pour en revenir à notre création de personnages, il est assez dur d’avoir une vision à long terme sur l’évolution de notre classe de héros sans avoir recours à l’un des nombreux guides qui ont fleuri sur le net. Dans l’absolu, c’est un détail car toutes les classes que nous avons pu tester ont montré une profondeur qui fait honneur au genre. Il y a toutefois une chose que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Baldur's Gate 3 possède ce qu’il appelle des personnages « origines ». Contrairement aux héros que vous pouvez créer vous-même, il ne s’agit pas de coquilles vides qui n’attendent que d’être remplies. Ceux-là ont déjà une histoire, un nom et des caractéristiques définies. Choisir l’un de ces personnages donne un goût particulier à l’aventure qui vous attend car certains arcs scénaristiques et certains choix leur sont exclusifs. En jouant avec eux, le plaisir de la création est peut-être moindre mais Larian nous récompense alors avec une aventure encore plus maîtrisée ainsi que son lot de quêtes personnelles à la mise en scène fignolée. L’un des premiers aventuriers « origine » que vous rencontrez au cours de votre périple est la Githyanki Lae’Zel. Cette guerrière très vindicative cherche à rejoindre son peuple ce qui crée forcément quelque interactions uniques quand elle tombe sur d’autres personnes de son espèce. Le reste de son histoire, il faudra le découvrir par vous-même car cela relève évidemment du spoil. Il y a en tout sept avatars à qui s’identifier. Et la bonne nouvelle c’est que si vous n’avez pas opté pour l’un d’eux, il est toujours possible d’en faire vos compagnons de groupe et de découvrir leur spécificité d’un point de vue extérieur. Bien que cette idée de Baldur's Gate 3 soit géniale, il faut avouer qu’il s’agit avant tout d’une initiative de Larian que nous avons déjà pu voir dans Divinity : Original Sin II. La première de la longue série de similitude que le studio belge a appliqué à Baldur's Gate 3 comme pour achever son œuvre.

"Qu'est que la liberté ?"





Bien entendu, tout le travail du studio ne se limite pas à la création de personnage et au design de ses classes. L’essentiel de ses efforts a été porté sur la fabrication d’un monde vivant qui déborde d’opportunités. Dis comme ça, c’est un peu la promesse de tout RPG un peu ambitieux qui se respecte. La différence c’est que Baldur's Gate 3 a, à cœur, de vous raconter une histoire, celle de vos propres aventures. Le titre a bien un fil rouge : vous êtes infecté par un parasite mortel et vous devez vous en défaire rapidement. Pour le reste vous êtes laissé à l’abandon comme un chien pendant le mois d’août. Le jeu vous laisse chercher où aller et à qui parler pour résoudre votre problème.

Les choix de Baldur's Gate 3 sont vraiment impactant.

Alors oui, ce n’est pas très didactique mais c’est bien l’intention. Car ce qui compte dans Baldur's Gate 3 ce n’est pas la destination mais le voyage. L’attrait de la progression ne tient pas seulement à la montée en puissance de nos héros et à une histoire épique. Larian mise beaucoup sur la découverte car on prend vite conscience que l’intégralité du monde de Faerûn n’est pas à notre portée. Celui-ci ne se dévoile que par petites couches, laissant toujours supposer qu’il a plus à offrir et que de nouvelles histoires peuvent être découvertes en creusant davantage. On se doute en découvrant par hasard l’entrée cachée d’une grotte qu’il existe beaucoup d’autres endroits qui ne se révéleront qu’avec une statistique élevée en perception. Si vous venez à maîtriser le langage des animaux, vous constaterez que nombre d’entre eux ont de précieuses informations à partager, voir même des quêtes à vous donner. Vous avez appris un sort de rapetissement ? Hop, vous voilà passez par la petite cavité que vous aviez repérée un peu plus tôt sans savoir quoi en faire.

Baldur's Gate 3 est plein à craquer de ces situations qui mélange intelligemment réflexion, recherche et les compétences de vos protagonistes. Forcément, niveau implication l’aventure prend une toute autre tournure. La moindre trouvaille devient un accomplissement personnel, et c’est peu de chose de le dire. D’une partie à l’autre, les découvertes peuvent être diamétralement opposées ce qui sous-entend un potentiel de rejouabilité intéressant. Un sacré fait d’arme quand le scénario principal vous prend facilement plus d’une centaine d’heures de jeu en ligne droite et tellement plus en prenant le temps de s’émerveiller de ses innombrables détails. Au final, nous oublions presque le plus important à savoir l’énorme libre arbitre qui caractérise le titre. Larian est très friand de cette liberté dont nous parlions plus tôt. Un exemple tout bête pour donner le ton : il est possible de déclencher un combat avec n’importe quel PNJ, même s’il s’agit d’un allié. Bien sûr, ce n’est pas conseillé pour simplifier votre périple mais après c’est à vous d’assumer. Il se trouve que les choix de Baldur's Gate 3 sont vraiment impactant. Il n’est pas rare de se fermer des portes, parfois sans même le savoir comme par exemple en tuant la mauvaise personne ou ne trouvant pas un objet important. Evidemment, cela marche dans les deux sens. Il faut à cet égard souligner la richesse et l’incroyable flexibilité du design des quêtes. Ce sont grâce à elles que la structure de Baldur's Gate 3 est si permissive et en cela si rafraichissante par rapport à des RPG plus conventionnels.

Free fight





Là où Baldur's Gate 3 reprend des allures plus terre à terre c’est quand il s’agit de se battre. Son système de combat au tour par tour s’avère un peu plus traditionnel que le reste de l’aventure. Dans l’esthétique nous sommes d’ailleurs sur quelque chose de particulièrement classique. Il n’y a qu’à voir les jets de dés et les tests de compétences (toujours jouables avec des dés) qui rythment notre progression. Au-delà des simples affrontements qui en sont l’exemple le plus évident, Baldur's Gate 3 a la volonté de se rapprocher le plus possible de l’expérience du jeu de rôle plateau. À nos yeux, l’interface est un dommage collatéral de cette ressemblance. L’IU, bien que similaire sur certains points, est le seul domaine où Baldur's Gate 3 s’éloigne du modèle des Divinity. Tout ça pour faire pire au final. Entre les fiches de personnages illisibles (comme en vrai), les barres d’actions brouillonnes, et les inventaires en bazar, il n’y a pas grand-chose à sauver en termes d’intelligibilité.

L’ultime expérience bac à sable parmi les RPG.

Force est de constater que le titre n’a pas de bonnes excuses cette fois-ci, de la même manière qu’il n’en n’a aucune pour le manque de didacticiels qui risque de laisser quelques joueurs sur le carreau. Ces derniers n’auraient de toute façon pas donné suite étant donné que les combats dont nous commencions à parler s’avèrent dans l’ensemble très complexes. Il ne s’agit pas d’une simple critique. Certes, Baldur's Gate 3 est plutôt difficile mais il est aussi très complet quand il aborde les combats. Le simple nombre et la variété des sorts jouables pourraient suffire à vous convaincre mais comme pour la partie aventure, le titre fait preuve d’une grande créativité. Il n’y a pour ainsi dire pas de limite entre ce qu’il est possible de faire en combat et hors combat. Prenez par exemple cette bouteille de graisse que vous avez trouvée dans une cuisine. Bien qu’elle paraisse inutile, elle peut créer une flaque pouvant ralentir les ennemis et même les faire tomber. Si vous ajouter en plus de cela un sort de feu ou n’importe quel objet enflammé vous pouvez créer un brasier. Encore plus malin, il est possible de verrouiller magiquement les portes. Une solution qui peut être intéressante pour se défendre dans un endroit clos. Inutile d’en dire plus au sujet de la dimension stratégique des combats. Comme tout le reste toutefois, nous ne mettrons jamais assez l’accent sur la dimension empirique de cette expérience. À notre sens, une qualité qui manque à de trop nombreux jeux de rôle.

Concernant les joueurs sur PS5, sachez que deux options visuelles sont disponibles dans les paramètres. La première, Performance, permet de jouir d’une aventure tournant dans les 60 fps, sauf… à l’Act 3 où le framerate vacille pas mal ; les développeurs travaillent actuellement sur patch. Le deuxième, Qualité, exhibe une image plus clinquante, mais le jeu tombe à 30 fps (sans saccades, ni ralentissement). Pour le coup, nous avons une petite préférence pour le rendu Performance car, pour ce type de production, nous préférons privilégier la fluidité à des textures plus fines.

Au bout du compte, il ne nous semble pas exagéré de considérer Baldur's Gate 3 comme l’ultime expérience bac à sable parmi les RPG. À tous les niveaux du jeu, la liberté est totale pour nous laisser le plaisir d’expérimenter. Cette sensation d’être en contrôle de chacune de nos actions, et paradoxalement d’être guidé par nos découvertes, donne au titre un niveau d’immersion rarement atteint par la concurrence. Au risque d’insister, il y a bien les précédents titres de Larian Studios qui présentent à nos yeux des qualités identiques. C’est pourquoi nous avons tendance à considérer ce Baldur's Gate 3 non pas comme un jeu à part entière mais comme la dernière itération de la formule Larian. De loin l’œuvre la plus aboutie par ses créateurs !

Les plus La liberté totale

Les personnages origines

Des combats aboutis

L'expérimentation est plus importante que l'intrigue principale

L'impression de réaliser des exploits à la moindre découverte

Forte rejouabilité

Un monde très dense

Qualité d'écriture des quêtes Les moins L'interface à la ramasse

Les affrontements parfois très rudes

Pas très débutant-friendly

Pas d'édition physique PS5, dommage