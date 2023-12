Baldur's Gate 3 : des chiffres énormes et insolites pour le RPG

En août dernier, Larian Studios lançait Baldur's Gate 3, un jeu de rôle dans l'univers de Donjons & Dragons. Un titre d'abord lancé sur PC après plusieurs années en Early Access, puis sur PlayStation 5. Alors que la version Xbox Series X|S doit arriver dans les prochains jours, le studio belge partage quelques chiffres.

Larian Studios dévoile plusieurs infographies, quatre mois après sa sortie, afin de bien mettre en avant l'ampleur du phénomène. Ainsi, nous apprenons que 1,3 million de joueurs ont terminé l'histoire, mais seulement 464 avec le mode Honneur lancé récemment. Pourtant, 158 000 joueurs ont essayé ce mode particulièrement punitif et 34 000 ont déjà perdu leur personnage principal. D'ailleurs, 94 % des joueurs ont préféré créer un héros personnalisé, passant au total l'équivalent de 8 196 ans dans l'éditeur de personnage. Certains ont quand même opté pour incarner un personnage Origin, préférant surtout Gale et Astarion, Lae'zel arrivant bonne dernière.

La classe du Paladin est la plus populaire, tout comme la race Elf et la sous-classe Barbare Berserker. 84 millions de boules de feu ont été lancées, Gratouille a été caressé 48,5 millions de fois et les joueurs ont discuté avec plus de 113 millions de corps. Enfin, Sombrecœur est le personnage qui a engendré le plus de romances avec les joueurs, suivi de Karlach et Lae'zel. Oh, et 1,24 million de joueurs ont été transformés en meule de fromage. Enfin, les joueurs ont passé plus de 452 millions d'heures sur le RPG, soit 51 662 ans.

Nous avons pour rappel rendez-vous le 7 décembre prochain à l'occasion des Game Awards 2023 afin de découvrir la date de sortie de Baldur's Gate 3 sur Xbox Series X|S, les chiffres devraient évidemment grimper après ce lancement. Le jeu de rôle aura droit à une Édition Deluxe physique l'année prochaine, sinon, vous pouvez vous le procurer via des cartes PSN vendues sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

