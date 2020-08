Baldur's Gate 3 : date de sortie et gros chiffres pour l'Accès Anticipé, cinématique CGI en version longue et lobotomie en vidéo

Si à la base Larian Studios comptait sortir Baldur's Gate 3 en Early Access ce mois-ci, il n'en sera finalement rien et nous avions rendez-vous ce mardi pour découvrir la fameuse date, en plus de faire le plein d'informations sur ce jeu de rôle très prometteur. C'est donc un Panel from Hell qui a été tenu, à retrouver en intégralité en fin d'article, et qui nous en a remis plein la vue avec une version allongée de la cinématique d'introduction en CGI diffusée en début d'année.

L'Accès Anticipé de Baldur's Gate 3 est donc daté au 30 septembre 2020 sur PC et Stadia, seules plateformes actuellement confirmées sur lesquelles le jeu est attendu. Avec ce dernier, c'est l'ensemble du premier Acte qui sera jouable et qui débutera justement là où se termine la cinématique, à savoir en Averne. Cette région récemment mise à l'honneur de l'aventure Descente en Averne de Donjons & Dragons n'est autre que le premier cercle des Neuf enfers, un lieu pas franchement accueillant où la cité d'Elturel a été emportée, avant d'être sauvée, non sans conséquence. Notre personnage devra en premier lieu s'évader du Nautiloïde sur lequel il est retenu prisonnier (le vaisseau présent dans la vidéo) alors que la Guerre de sang règne à l'extérieur dans les contrées infernales. D'autres zones de jeu seront dévoilées en temps voulu.

Une scène de gameplay (à 56:00 du live) assez intéressante a par ailleurs été montrée, montrant tout simplement... une lobotomie. Voici ce qui est en dit :

Alors que les joueurs tentent de prendre le contrôle du Nautiloïde, ils trouvent un cadavre au cerveau apparent. Le cerveau lui-même semble s'adresser au joueur, lui demandant de le libérer. À ce stade, le joueur peut décider de se salir les mains, en extrayant le cerveau du crâne, révélant que ce n'est pas véritablement un cerveau, mais plutôt un Dévoreur d'intellect piégé. Ces créatures se nourrissent de l'intelligence des êtres sensibles, contrôlant ainsi le corps de leurs victimes pour le compte de leurs maîtres Flagelleurs mentaux.

Sinon, pour vous faire une idée de l'ampleur du contenu présent dans le premier Acte de Baldur's Gate 3, le directeur créatif Swen Vincke l'a comparé à celui de Divinity: Original Sin 2 avec quelques gros chiffres :

Nombre de combats : 22 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 80 dans l'accès anticipé de BG3 ;

: 22 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 80 dans l'accès anticipé de BG3 ; Nombre de lignes de dialogue en anglais : 17 600 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 45 980 dans l'accès anticipé de BG3 ;

: 17 600 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 45 980 dans l'accès anticipé de BG3 ; Nombre de personnages : 142 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 596 dans l'accès anticipé de BG3 ;

: 142 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 596 dans l'accès anticipé de BG3 ; Nombre de sorts / d'actions : 69 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 146 dans l'accès anticipé de BG3.

Du côté des personnages jouables au lancement en plus de ceux que nous pourrons créer, ils seront au nombre de cinq :

Astarion (Voleur Elfe/Vampire) ;

Gale (Magicien Humain) ;

Lae'zel (Guerrière Githyanki) ;

Shadowheart (Clerc Demi-elfe) ;

Wyll (Sorcier Humain).

Les classes et races disponibles seront elles dévoilées prochainement. Dans tous les cas, selon les personnages et choix effectués, les dialogues et rencontres varieront, et ce même durant cet Early Access, pour des expériences de jeu relativement différentes si nous nous évertuons à faire le bien ou semer le chaos. Il est même promis des rebondissements réalisés en performance capture, que certains pourraient ne jamais voir en fonction de leurs actions.

En attendant de pouvoir profiter de Baldur's Gate 3, vous pouvez toujours vous replonger dans les deux premiers épisodes grâce à Baldur's Gate Enhanced Edition vendu 18,41 € sur PS4 chez Amazon.