Baldur's Gate 3 : la date de sortie avancée sur PC, mais repoussée sur PS5

En Early Access depuis plusieurs années sur PC, Baldur's Gate 3 devait arriver à la toute fin du mois d'août sur ordinateurs et PlayStation 5. Larian Studios est donc en plein sprint final pour terminer le développement, et visiblement, les choses avancent bien, car le jeu de rôle sortira en avance.

Le studio belge annonce que la date de sortie de Baldur's Gate 3 est avancée au 3 août 2023... sur PC uniquement, via Steam, GOG.com et jouable sur GeForce NOW. Sur PlayStation 5, c'est l'inverse, le RPG subira un léger report, Baldur's Gate 3 sera disponible le 6 septembre prochain sur la console de salon de Sony. Michael Douse, responsable de la publication, commente :

En tant que studio, nous nous sommes toujours fixé pour objectif de sortir sur le plus grand nombre de plateformes dès que possible. Nous avons également cherché à obtenir la meilleure qualité possible sur toutes les plateformes sur lesquelles nos titres sont sortis. Nous atteignons les 60 FPS sur PlayStation 5, ce qui est remarquable compte tenu de l'ampleur et de la profondeur de Baldur's Gate 3. Le titre propose plus de 170 heures de cinématiques, soit plus de deux fois la durée de l’intégralité de la série Game of Thrones et plus de trois fois les dialogues des trois romans du Seigneur des Anneaux réunis. Il s'agit d'un jeu gigantesque qui donne vie à Dungeons & Dragons, avec un mode multijoueur et un mode coopératif en écran partagé, à une échelle environ quatre fois supérieure à celle de notre précédent jeu, Divinity: Original Sin 2. Atteindre un niveau technique à la hauteur de nos ambitions en matière de design nous a semblé être la bonne décision, tandis que retarder la version PC alors que nous savions que nous étions prêts nous a semblé être la mauvaise décision dans une période de sorties aussi chargée.

Swen Vincke, CEO et directeur créatif, rajoute :

Nous avons entrepris de créer un jeu qui récompenserait la créativité des joueurs et donnerait véritablement vie à Dungeons & Dragons d'une manière cinématographique tout en explorant l'étendue et la profondeur que les RPG peuvent offrir. Baldur's Gate 3 est devenu un jeu tentaculaire qui ne cesse de surprendre, et je suis très fier de l'équipe. Nous n'aurions pas pu faire cela sans les retours de l’accès anticipé, mais c'est fou de penser que pendant tout ce temps, les joueurs ont découvert moins d'un quart de ce que le titre a à offrir. J'ai hâte d'entendre les histoires que nos joueurs raconteront lorsque le jeu complet sortira. Il est temps de rassembler votre groupe.

Les développeurs continuent en indiquant que Baldur's Gate 3 proposera sept personnages jouables avec 11 races et 31 sous-races, personnalisables avec plusieurs types de morphologie. Les joueurs retrouveront également 12 classes et 46 sous-classes, et 600 sorts et actions. Vous pouvez déjà précommander Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com.