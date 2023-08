Baldur's Gate 3 : nouveau record sur Steam et premiers chiffres officiels après le lancement en 1.0

En octobre 2020, Larian Studios lançait en accès anticipé Baldur's Gate 3, un jeu de rôle très attendu par les amateurs de l'univers Donjons et Dragons. Mais nombreux sont les joueurs qui ont patienté jusqu'au passage en version 1.0 le 3 août dernier pour découvrir le titre dans son intégralité.

Le jeu a affolé les compteurs sur Steam le soir de sa sortie, mais il vient encore de battre un record sur la plateforme de Valve ce dimanche, avec 875 343 joueurs connectés en simultané. La hype ne désenfle pas et Larian Studios partage à son tour quelques chiffres officiels, enregistrés une semaine après le lancement en 1.0 de son RPG sur ordinateurs.

Nous apprenons ainsi que 368 joueurs ont terminé Baldur's Gate 3 lors de son week-end de lancement, que 93 % des joueurs ont préféré créer leur propre personnage, tandis que ceux ayant opté pour un personnage Origin ont davantage sélectionné Gale. Au total, ce sont l'équivalent de 88 ans passés dans le menu de création du personnage et 10 % des joueurs y ont passé plus d'une heure. La classe du Paladin est la plus populaire, tout comme la race du Demi-Elf. 100 000 joueurs se sont fait rejeter par Astarion et ont eu davantage de romances avec Sombrecœur puis Gale. Par ailleurs, environ 815 000 PNJ ont été poussés dans le vide et 12 % des morts des joueurs ont été causées par des actions alliées... Enfin, les joueurs choisissent davantage des actions positives (65 %), ils ont caressé 750 000 fois le chien Scratch, ont parlé à 1 400 000 de cadavres et 2 400 000 animaux, et ils ont surtout joué plus de 10 millions d'heures à BD3. Ça fait environ 1 225 années.

Autant dire que les joueurs de Baldur's Gate 3 sont nombreux et ils passent énormément de temps dans le jeu de rôle sur PC. Celui-ci arrivera début septembre sur PlayStation 5, et vous pouvez le retrouver à 59,99 € sur GOG.com.