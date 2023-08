Baldur's Gate 3 affole déjà les compteurs (et les serveurs) sur Steam

Surtout connu pour les jeux de rôle Divinity, Larian Studios s'est attaqué à un monument du RPG avec Baldur's Gate 3, un titre en développement depuis des années, qui est jouable en Early Access depuis près de trois ans, mais qui vient enfin de débarquer en version 1.0 sur PC. Un évènement pour tous les rôlistes, qui étaient au rendez-vous.

Hier, à 17h00, le studio belge publiait donc la mise à jour tant attendue de Baldur’s Gate 3, avec pas moins de 122 Go à télécharger. Autant dire que les serveurs de Steam ont souffert, nombreux sont les utilisateurs à avoir signalé des problèmes sur le client de Valve, sans compter ceux qui téléchargeaient lentement la mise à jour. Mais les serveurs ont tenu le choc, et hier, ils étaient plus de 472 000 joueurs en simultané sur le RPG, le hissant dans le top 3 des jeux les plus joués sur Steam derrière Dota 2 (572 000 joueurs) et CS:GO (1,1 million de joueurs). Baldur's Gate 3 est d'ailleurs le second meilleur démarrage de l'année sur Steam, derrière Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et ses 879 000 joueurs en simultané au lancement.

Comme toujours, c'est SteamDB qui partage ces données, et le site montre bien qu'avant le passage en 1.0, le jeu de rôle était bien moins populaire, avec 73 000 joueurs en simultané au lancement de l'accès anticipé, puis une poignée de milliers de joueurs les mois suivants... jusqu'au lancement réussi d'hier. Il faut dire que la version 1.0 supprime la précédente sauvegarde et rajoute tellement de contenu que les joueurs ont préféré patienter jusqu'à la sortie officielle.

Les évaluations des joueurs sont récemment « extrêmement positives » sur Steam, Larian Studios a de quoi se frotter les mains, tout se passe bien pour le moment. Pour rappel, Baldur's Gate 3 est également disponible sur GOG.com, à 59,99 € et sans DRM, et la version PlayStation 5 arrivera au début du mois prochain, avec là encore de nombreux nouveaux joueurs au rendez-vous.