Baldur's Gate 3 : le RPG tant attendu lancé avec une bande-annonce épique

C'est ce mois-ci, c'est cette semaine, c'est aujourd'hui, c'est maintenant : Baldur's Gate 3 est désormais disponible en version 1.0 sur PC. Après de si longues années de développement, et près de 23 ans après la sortie du second volet, la franchise de jeux de rôle cultes basés sur l'univers Donjons & Dragons accueille un nouvel épisode.

Larian Studios, développeur belge derrière Baldur's Gate 3, partage bien évidemment une bande-annonce de lancement épique et rappelle que son RPG propose 12 classes et 11 races, avec la possibilité de suivre sa propre aventure dans les Royaumes Oubliés, en solo comme en coopération jusqu'à quatre joueurs en ligne. Swen Vincke, directeur de Larian Studios, déclare :

Il est difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point nous avons mis tout notre amour dans la création de Baldur's Gate 3. Pendant plus de six ans, plus de 400 d'entre nous ont mis leur cœur à l’ouvrage, aidés par plus de 2,5 millions de joueurs de l’accès anticipé qui ont passé d'innombrables heures à nous faire part de leurs retours.

Le résultat est un univers magnifique et riche où vous pouvez échapper à vos soucis du quotidien, vivre des aventures merveilleuses, et faire de nombreuses et passionnantes rencontres. C'est un endroit où votre identité et vos choix ont un impact, où des surprises se trouvent à chaque coin de rue et où vos actions sont vraiment récompensées.

Je suis très fier de ce que notre équipe a accompli et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ce que nous avons préparé pour vous.