Baldur's Gate 3 : les PS4, Xbox One et Switch pas assez puissantes pour le RPG

Lors de la PAX East 2020 de Boston, Larian Studios a présenté Baldur's Gate 3, jeu de rôle particulièrement attendu par les fans du genre sur PC, mais également sur Stadia. Ces dernières années, le studio de développement a sorti les Divinity: Original Sin sur ordinateurs, mais aussi sur consoles, alors quid d'un portage de Baldur's Gate 3 sur PS4, Xbox One et Switch ?

Eh bien Eurogamer a posé la question à David Walgrave, producteur exécutif du RPG, et les joueurs vont sans doute faire une croix sur ces portages :

Je ne pense pas que les consoles de la génération actuelle seraient capables de le faire tourner. Il y a beaucoup d'améliorations techniques, et nous avions aussi amélioré notre moteur, je ne sais pas s'il serait capable de fonctionner sur ces éléments. Peut-être que ça pourrait fonctionner, mais alors il faudrait abaisser les textures et ceci et cela, et ça ne serait plus aussi cool.

Notez tout de même que David Walgrave parle ici de la génération de consoles actuelle, à savoir les PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, il n'est pas impossible que Baldur's Gate 3 voie le jour par la suite sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais pour l'instant, Larian Studios se concentre sur les versions PC et Stadia, Baldur's Gate 3 est attendu en accès anticipé dans les prochains mois sur ces deux plateformes.