Baldur's Gate 3 : couacs en direct et gameplay à gogo, l'ambitieux RPG se dévoile avec une démo d'une heure

Baldur's Gate a marqué les esprits des rôlistes avec seulement deux épisodes. La licence s'est faite discrète depuis maintenant près de deux décennies, mais Larian Studios veut la relancer avec un ambitieux Baldur's Gate 3. Il avait été révélé lors d'une conférence dédiée à Stadia, plateforme sur laquelle il sortira, mais pas en exclusivité, avec la promesse d'un univers et d'une histoire qui évolueront selon les choix des joueurs.

C'est depuis la PAX East de Boston que nous avons enfin pu le découvrir pleinement, dans le cadre d'une présentation menée par Swen Vincke. Après une belle cinématique, il s'est lancé dans une partie en direct, jouée en live, alors que le système de respawn était cassé et que toute mort l'aurait obligé à recommencer la démo. Toute bonne partie de RPG commence par la personnalisation d'un personnage, avec ses caractéristiques physiques et son sexe, mais pas que. La race peut aussi être sélectionnée (Drow, Human, Githyanki, Dwarf, Elf, Half-Elf, Half-Drow ou Halfling), tout comme la classe (Wizard, Cleric, Fighter, Ranger, Rogue ou Warlock). Il est même possible de choisir son origine, avec une histoire et un background propre, pour des changements mineurs dans les interactions futures. Davantage de possibilités de personnalisation arriveront d'ici la fin de l'Accès Anticipé, mais tout cela sera bien accessible dès le premier jet.



Le gameplay commence ensuite, avec la possibilité de changer entre une caméra à la troisième personne basse et une vue top down pour les phases plus stratégiques. Le passage en question se déroule juste après le prologue, alors que le héros se réveille sur une plage, enlevé, infecté et perdu. Il est en effet rongé par un sombre mal, qui va le corrompre aussi vite qu'il fait grandir notre pouvoir, alors qu'un conflit entre démons, divinités et forces venues d'ailleurs vont tracer le destin des Royaumes Oubliés.

Plusieurs personnages forts vont croiser notre route, et nous allons pouvoir tisser des liens et des romances avec eux. Dans le cas où le passé du protagoniste retenu est celui d'Astorion, la première est Shadowheart, une demoiselle en détresse, mais à forte tête, l'occasion d'expérimenter les dialogues à choix multiples et d'avoir une première approche de l'inventaire. Quelques tergiversations plus tard, un combat se déclenche : tour commun pour l'ensemble du groupe pour les actions et déplacements, compétences spéciales, attaques physiques rapprochées ou à distance, saut pour parcourir plus de distance, objets de soin, réanimation d'un allié, toutes les bases sont montrées en quelques minutes, et donnent un aperçu de la profondeur qui attend les batailles plus poussées. Le facteur chance aura aussi une forte importance, histoire de rappeler le jet de dé emblématique de la franchise Dungeons & Dragons dont Baldur's Gate est tiré.

Une chose est sûre : techniquement, le titre semble déjà au top. Les animations des habiletés sont sublimées par le moteur Divinity 4.0, et ont fait réagir la foule, que ce soit la main fantomatique qui projette un adversaire ou le lancer de botte, et les animations faciales sont bluffantes pour un RPG de cette échelle. Toutes les interactions des cut-scenes ont ainsi été capturées avec de la motion-capture pour un réalisme appuyé. Et une autre chose est certaine : la sauvegarde automatique ne marchait effectivement pas, Swen Vincke a perdu son premier combat et a dû recommencer la démo, qu'il avait pourtant faite sans mourir des dizaines de fois ces dernières semaines. Mémorable. Un restart plus tard devant un public toujours aussi attentif, la présentation a pu se poursuivre, et la bataille a été passée sans souci sous des applaudissements soutenus.

S'en suit une séquence plus orientée vers la narration, l'exploration et la gestion du groupe : l'aventure sera également une partie majeure de l'expérience. Un autre combat a lieu après cela, idéal pour introduire d'autres stratégies, comme la combinaison entre l'épanchement de graisse et son allumage. Plusieurs scènes du genre s'enchaînent, avec leur lot de bugs amusants qui devraient, espérons-le, être corrigés d'ici là. Une séquence intéressante montre aussi que les mécaniques de déplacement et d'action au tour par tour pourront être utilisées pour avancer dans des donjons remplis de pièges, avec la possibilité d'arrêter le défilement du temps pour préparer nos mouvements. La démonstration n'aurait pas été parfaite si elle ne s'était pas terminée sur un bug entraînant la partie dans un bug cyclique, obligeant Swen Vincke à s'arrêter sans arriver au terme de ce qu'il voulait montrer, comme un passage par le camp de repos.

Si vous avez envie de rentrer dans le détail, vous allez donc pouvoir vous en donner à cœur joie avec cette présentation en direct de plus d'une heure, intéressante malgré ses couacs et ses longueurs. Baldur's Gate 3 est prévu sur PC et Stadia pour les mois qui viennent, alors qu'une version en Accès Anticipé sera d'abord proposée à la communauté. Toute l'histoire sera jouable seul ou en coopération, un mode multijoueur autorisant jusqu'à quatre joueurs dans un même groupe.