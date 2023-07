Baldur's Gate 3 : sexe avec un ours, avatar Origine tueur en série et teaser de la bande-annonce de lancement

Vendredi soir, Larian Studios a diffusé son Panel From Hell: Release Showcase pour Baldur's Gate 3, durant plus de trois heures. Les sujets abordés ont donc été nombreux et pour certains assez inattendus, comme vous l'aurez compris au titre de cet article. C'est à cette occasion qu'un teaser de sa bande-annonce de lancement a été diffusé, la sortie sur PC de sa version finale étant prévue pour le 3 août, tandis que la version PS5 a hélas été repoussée au 6 septembre. Il est en grande partie placé sous le signe de la romance, mais n'en oublie pas de mettre en avant son riche univers de fantasy.

Larian n'a visiblement aucune limite pour son jeu de rôle, car nous pourrons y incarner le personnage Origine baptisé Sombres pulsions / Dark Urge, un tueur en série pouvant être personnalisé et qui a eu droit à du gameplay. La tentation de faire le mal sera présente de bien des manières, mais le coût pourra se révéler très lourd. Les options de romance seront poussées et complexes, pouvant très mal finir comme le montre le couteau planté dans l'œil par Astarion ou les explications d'une développeuse parlant de sacrifice sexuel envers un dieu, d'être transformé en vampire ou... de finir marié. Oui, le panel ne manquait pas d'humour ! Polyamour, différentes routes de romance pour un même compagnon, multiples fins tenant compte des liens tissés... il y aura de quoi faire. Et justement, les développeurs ont montré un date avec Karlach, puis un autre entre Astarion et Halsin, pour une séquence qui a évidemment fait parler sur la Toile. Alors que les deux hommes finissent nus, le druide se change involontairement en ours et des choix de dialogue finissent par faire en sorte qu'un acte sexuel ait lieu sous cette forme, de quoi même choquer un écureuil voyant la scène.

La troisième antagoniste a également été dévoilée, une meurtrière métamorphe répondant au nom d'Orin la Rouge, les deux autres étant Ketheric Thorm et Lord Enver Gortash. Quant au créateur de personnage, il se veut ultra complet, avec de nombreuses options selon la race choisie (jusqu'à la couleur des pointes de corne d'un tieffelin) et son interface a été repensée pour permettre aux nouveaux joueurs ne connaissant pas D&D et les jeux du studio de s'y retrouver. Par ailleurs, un PNJ permettra de reset notre classe sans devoir recommencer une partie et d'expérimenter le système de multi-classe. Le public sur place a également pu poser quelques questions pendant qu'un souci technique était résolu (à partir de 5:04:10). Et si vous avez envie de voir des combats et d'en découvrir certaines possibilités, les développeurs ont joué en incarnant des Moines, avec un aperçu du split screen (écran partagé). La narration a ensuite été à l'honneur et le collector déballé. Toute une partie de l'Acte II a sinon conclu le live durant la dernière heure, à ne pas regarder si vous ne souhaitez pas être spoilé.

Sombres pulsions Au cours des trois dernières semaines, Larian a teasé l'annonce de leur dernier personnage Origine jouable via le murder mystery de la communauté intitulé Blood in Baldur's Gate. Bien que les membres de la communauté aient finalement été assassinés eux-mêmes, leurs derniers moments ont dévoilé l'identité du tueur sauvage et de son mystérieux compagnon. Le meurtrier est le dernier héros Origine jouable du titre, Sombres pulsions, qui sera par défaut un imposant drakéide à la peau d'albâtre et au regard perçant de prédateur. Contrairement aux autres protagonistes Origine jouables de Baldur's Gate 3, Sombres pulsions est un personnage entièrement personnalisable. Sa classe, son apparence, sa race et son genre dépendent entièrement du joueur, car le mal peut résider dans n'importe qui, quelle que soit son apparence. En incarnant Sombres pulsions, les joueurs débuteront Baldur's Gate 3 en ayant perdu la mémoire à la suite d'une rencontre malheureuse entre un têtard parasite et leur cerveau. Il ne leur reste plus qu'une envie insatiable qui se manifeste dans leur subconscient à travers leurs pensées les plus profondes et dans leurs options de dialogue. Celles et ceux qui ont suivi le murder mystery connaissent déjà le modus operandi simple, mais efficace, de Sombres pulsions : assassiner brutalement et sans discernement. En incarnant ce personnage, les joueurs seront ainsi poussés à commettre certains des actes de violence les plus horribles qu'ils rencontreront dans le jeu. Ils devront choisir entre céder à leurs pulsions les plus perverses ou tenter d'y résister. Sombres pulsions est guidé par Sceleritas Fel, interprété par Brian Bowles, le narrateur de Divinity: Original Sin 2. Fel est un serviteur vil et loyal qui ne vit que pour voir Sombres pulsions reprendre sa folie meurtrière. Ses mots d'encouragement empoisonnent l'esprit du joueur et alimentent ses pulsions, mais ce poison aura le goût du miel pour celles et ceux qui le désirent. Malgré les tentations de Sombres pulsions, le joueur sera toujours membre d'un groupe d'aventuriers qui doivent faire face à un périple laborieux jusqu'à Baldur's Gate. Ils feront tout leur possible pour rester aux côtés du joueur malgré ses pulsions. Il sera possible de nouer des relations amicales ou romantiques avec les membres du groupe, mais la façon dont elles se manifestent par rapport aux autres, cependant, est une histoire que seul le joueur peut raconter.

Orin la Rouge Après l'annonce de Lord Enver Gortash (Jason Isaacs) et du général Ketheric Thorm (J.K. Simmons), le stream d'aujourd'hui dévoile le troisième et dernier antagoniste de Baldur's Gate 3 : Orin la Rouge (Maggie Robertson), une meurtrière métamorphe dont le but est de recouvrir de sang les murs de la ville de Baldur's Gate. Les joueurs rencontreront Orin bien assez tôt, mais c'est elle qui décidera de quand et comment. Création de personnage L'identité du personnage principal est au centre de Baldur's Gate 3, et son créateur de personnage permet de tout personnaliser, de l'apparence du protagoniste en passant par ses statistiques et son passé. Le créateur de personnage offre énormément de possibilités, que le protagoniste soit un héros, un méchant ou Ed Sharran, simple barde parcourant les routes de Faerûn avec son fidèle luth et victime d'une noirceur sans limites qui le ronge de l'intérieur. Au lancement, les joueurs pourront expérimenter encore plus de façons de créer des personnages divers et variés grâce aux ajouts suivants : Nouvelles options de peau comme les taches de rousseur, le vitiligo, les cicatrices ;

Nouveaux motifs de tatouage ;

Hétérochromie ;

Personnalisation du maquillage des lèvres ;

Accessoires tels que boucles d'oreilles et piercings ;

Personnalisation de la couleur des cornes pour les Tieffelins. Les aventuriers n'ont pas besoin d'être minces ou jeunes. L'ajout d'un curseur d'âge permettra de créer un protagoniste plus âgé et les différentes morphologies proposées laisseront la liberté aux joueurs de choisir des corps plus grands pour tous les genres.

Romance Adam Smith, Lead Writer, explique : « Avez-vous déjà envisagé les joies et les plaisirs d'un rapport sexuel avec un druide sous sa forme sauvage ? Chez Larian, nous l'avons fait et nous avons finalement choisi de donner aux gens ce qu'ils veulent : une romance tendre et consensuelle avec un homme temporairement transformé en grizzly ». Baldur's Gate 3 offre de nombreuses possibilités de romance avec les personnages dont les joueurs se rapprocheront le plus, et aucune relation ne se ressemble. L'intimité émotionnelle avec un membre du groupe peut lentement se transformer en désir physique mutuel avec un autre membre du groupe, tandis qu'une relation qui commence par une nuit passionnée suite à un massacre de gobelins peut aussi s'épanouir en quelque chose de vulnérable et de doux, si le joueur le désire.

Le panel débute à 3:59:30

Vous pouvez précommander Baldur's Gate 3 sur GOG.com au prix de 59,99 €.