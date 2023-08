Baldur's Gate 3 : 122 Go sur PC et aucun pré-téléchargement de prévu

Déjà disponible en Early Access depuis plusieurs mois, Baldur's Gate 3 arrivera en version 1.0 dans deux petits jours. Nombreux sont les joueurs qui attendent cette version pour se lancer dans l'aventure, tant les ajouts seront nombreux, et de toute façon, les sauvegardes de l'accès anticipé seront incompatibles.

Larian Studios nous donne rendez-vous ce jeudi 3 août 2023 pour le lancement de Baldur's Gate 3, à partir de 17h00... à condition d'avoir une excellente connexion Internet. Le jeu de rôle pèsera en effet 122 Go et il ne sera pas possible de le pré-télécharger avant cette heure. Et si vous avez déjà la version en Early Access installée sur le PC, ce sera le même combat, le studio belge expliquait récemment qu'il faudrait également télécharger plus de 120 Go le jour du lancement officiel.

Ne faisons tout de même pas la fine bouche, Baldur's Gate 3 a été avancé de près d'un mois sur PC, il sera même jouable sur le Steam Deck dès cette semaine, tandis que les joueurs sur PS5 découvriront le RPG avec un poil de retard, mais avec du cross-save. Enfin, sachez que des Twitch Drops seront lancés le soir de la sortie, permettant de débloquer le Camp Clothing Set en visionnant deux heures de stream sur la plateforme d'Amazon.

Vous pouvez précommander Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com.

Lire aussi : Baldur's Gate 3 : Maggie Robertson nous parle de son personnage bien dérangé d'Orin la Rouge dans une nouvelle vidéo