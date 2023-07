Baldur's Gate 3 : Maggie Robertson nous parle de son personnage bien dérangé d'Orin la Rouge dans une nouvelle vidéo

C'est la semaine prochaine que les joueurs PC vont pouvoir enfin découvrir la version finale de Baldur's Gate 3 après plusieurs années d'Accès Anticipé sur cette plateforme et feu Stadia. Larian Studios n'a pas fait les choses à moitié récemment en diffusant un Panel From Hell: Release Showcase d'une durée de plus de trois heures, qui a surtout fait parler de lui pour le date bestial entre Astarion et Halsin. Nous y avions également eu un aperçu d'Orin la Rouge, la troisième antagoniste principale de l'aventure avec Ketheric Thorm (J.K. Simmons) et Lord Enver Gortash (Jason Isaacs), et elle donc désormais à l'honneur d'une vidéo où l'actrice l'incarnant nous en parle.

Voici tout d'abord une petite présentation de cette charmante dame...

Pratiquant l'art d'infliger la douleur et grande maîtresse du meurtre, Orin tue depuis de nombreuses années, mais n'a pas encore été arrêtée, notamment grâce à ses capacités de métamorphe qui lui permettent de prendre l'apparence de n'importe qui, parfois même d'un compagnon du joueur.

Pour lui donner vie grâce à la motion capture, le studio a donc fait appel à Maggie Robertson, que vous connaissez forcément si vous avez joué à Resident Evil Village, puisqu'elle était déjà derrière Lady Dimitrescu. Les joueurs de God of War Ragnarök ont également pu la croiser et peut-être rager en affrontant son personnage, Skjóthendi l'Infaillible, l'une des Berserkers. Elle nous explique qu'Orin a une relation relevant de l'intime avec ses dagues, qu'elle utilise sur ses malheureuses victimes.

Orin est tendrement détraquée. On ne sait jamais quand elle va surgir ni sous quelle forme. Elle est incroyablement perfide. Le fait de partager des scènes avec J.K. Simmons et Jason Isaacs, et d'être considérée comme leur égale était un véritable honneur. C'était tellement passionnant et motivant de voir leur travail dans le jeu, et surtout de découvrir comment nos personnages interagissent dans les scènes que nous partageons à travers ce triumvirat maléfique.

La sortie de Baldur's Gate 3 est pour rappel fixée au 3 août sur PC, mais pas avant le 6 septembre sur PS5. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur GOG.com au prix de 59,99 €. Les horaires précis de lancement sont à retrouver sur l'infographie ci-dessus.