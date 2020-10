Baldur's Gate 3 : un premier bilan en chiffres pour l'Accès Anticipé

Le 6 octobre dernier, Larian Studios sortait Baldur's Gate 3, jeu de rôle attendu par des millions de joueurs. Le titre n'est pour l'instant qu'en Accès Anticipé, mais les fans étaient au rendez-vous le jour du lancement, les serveurs des développeurs n'ont pas tenu le soir même, mais une fois les problèmes corrigés, l'expérience a séduit les joueurs.

Larian Studios scrute évidemment avec attentions les données (anonymes) récoltées afin d'améliorer l'expérience de jeu sur Baldur's Gate 3, en les combinant avec les retours des joueurs et le département d'assurance qualité. L'occasion de découvrir une carte thermique du jeu, sans spoilers, pour montrer où les joueurs meurent le plus souvent, et de partager de gros chiffres sous forme de premier bilan :

Il y a un énorme pic de morts aux alentours de la zone où vous rencontrez Gale pour la première fois, ce qui suggère que certains joueurs n’aiment pas forcément qu’un sorcier arrogant sorte d’un rocher. Normalement, il s’agit d’une rencontre sans combat, mais évidemment, dans Baldur’s Gate 3, les joueurs peuvent combattre qui ils veulent, à presque n’importe quel moment. Cela laisse entendre que les joueurs engagent le combat avec Gale d’eux-mêmes. Est-ce qu’il a dit quelque chose de mal ?

Pour ce qui est de Gale, il est mort 333 757 fois au total ;

Toutefois, Gale a un taux d’élimination des membres du groupe 4 fois plus élevé que n’importe quel PNJ du jeu ;

Shadowheart est le seul compagnon à mourir plus que le personnage du joueur, pauvre Shadowheart ;

Le petit Ours-hibou a tué 5717 joueurs ;

Exactement 4000 personnes sont mortes suite à l’interruption des moments intimes entre des ogres et des bug bears ;

Si vous êtes mort sur le lieu du crash pendant votre rencontre avec le Flagelleur mental déchu, ne vous inquiétez pas, vous êtes 3753 au total.

Grâce à ces informations, Larian Studios a pu corriger un tas d'éléments, au travers d'un patch publié hier, vous pouvez retrouver le changelog en anglais sur Steam. Baldur's Gate 3 est pour rappel disponible sur PC (Steam et GOG.com) et Google Stadia, et si vous ne connaissez pas la franchise, The Baldurs Gate: Enhanced Edition est vendu 29,75 € sur Amazon.fr.