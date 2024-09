Baldur's Gate 3 : d'énormes nouveautés rajoutées avec le Patch 7

Baldur's Gate 3 a déjà affolé tous les compteurs l'année dernière, mais Larian Studios n'a toujours pas lâché son jeu de rôle et vient de lancer cette semaine le Patch 7. Une mise à jour gratuite qui rajoute du contenu, dont de nouvelles fins, un mode multijoueur en écran partagé amélioré et surtout un outil de modding officiel.

Sans plus attendre, voici les nouveautés rajoutées avec le Patch 7 de Baldur's Gate 3 :

Nouvelles fins diaboliques : de toutes nouvelles fins cinématiques pour vos parties les plus méchantes, ainsi que des fins uniques si vous jouez un personnage Origine.

: de toutes nouvelles fins cinématiques pour vos parties les plus méchantes, ainsi que des fins uniques si vous jouez un personnage Origine. Outil de modding officiel : parcourez, installez et utilisez les mods créés par la communauté !

: parcourez, installez et utilisez les mods créés par la communauté ! Écran partagé revu et corrigé : l'écran partagé dynamique est désormais disponible en multijoueur ! Lorsque vous jouez en écran partagé, les deux côtés fusionnent lorsque les joueurs se rapprochent l'un de l'autre et se séparent à nouveau quand ils partent à l'aventure.

Le studio belge rappelle que l'outil de modding a passé quelque temps en bêta fermée, les retours étaient bons et tous les joueurs peuvent désormais créer du contenu et le partager avec la communauté. Tout est expliqué dans un billet sur Mod.io. Au passage, Larian Studios améliore le mode Honneur de Baldur's Gate 3 avec de nouvelles Actions légendaires et des corrections de bugs pour les personnages Origine et les joueurs de Sombres pulsions.

Le Patch 7 de Baldur's Gate 3 est disponible dès maintenant sur PC, il faudra patienter jusqu'au mois d'octobre pour découvrir ce nouveau contenu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le RPG est disponible contre 47,99 € (- 20 %) sur GOG.com.