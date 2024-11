Baldur's Gate 3 : le Patch 8 détaillé, l'année 2025 sera riche en nouveautés !

Élu à de multiples reprises Jeu de l'Année 2023, Baldur's Gate 3 a eu droit à diverses mises à jour cette année encore, jusqu'à un Patch 7 introduisant les mods pour ordinateurs et consoles. Un merveilleux outil qui a quand même obligé Larian Studios à imposer une limite sur PS5 et Xbox Series X|S. Mais l'année 2025 promet elle aussi de belles choses.

Le studio belge a publié un long article sur Steam afin de dévoiler le contenu du Patch 8 de Baldur's Gate 3, qui sortira l'année prochaine. Une mise à jour majeure qui s'articule autour de trois points principaux : le cross-play, le mode Photo et 12 sous-classes. Le cross-play permettra de profiter de l'aventure avec ses amis, qu'importe la plateforme (PC, PS5, Mac, Xbox Series X|S), le mode Photo permettra d'immortaliser vos moments préférés grâce à un tas d'outils (réglages de la caméra et de la lentille, pose des personnages, cadres et autocollants) et les huit sous-classes offriront de nouvelles compétences, de nouveaux effets et même des lignes de dialogues inédites. Il s'agira des sous-classes College of Glamour (Barde), Path of the Giants (Barbare), Death Domain (Clerc), Circle of Stars (Druide), Oath of the Crown (Paladin), Arcane Archer (Guerrier), Drunken Master (Moine), Swarmkeeper (Rôdeur), Swashbuckler (Roublard), Shadow Magic (Ensorceleur), Hexblade (Occultiste) et Bladesinging (Magicien).

Avant de publier ce Patch 8, Larian Studios invitera les fans à les rejoindre pour un stress testing sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, il s'agira de tester ces nouvelles fonctionnalités afin de s'assurer qu'aucun bug ne se cache dans cette mise à jour majeure. Cette session de test devrait débuter en janvier. Si vous n'avez pas encore le RPG, Baldur's Gate 3 est disponible contre 47,99 € (- 20 %) sur GOG.com.

