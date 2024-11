Baldur's Gate 3 impose une limite aux joueurs sur consoles

Jeu de rôle incontournable de l'année 2023, Baldur's Gate 3 a eu droit à plusieurs mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter des fonctionnalités. Le Patch 7, lancé le mois dernier sur toutes les plateformes, permet aux joueurs de télécharger des mods, même sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Les mods sont créés à partir d'un logiciel sur PC, mais tout le monde peut en profiter et les joueurs ne se sont pas fait prier. Des milliers de créations sont disponibles, mais cela peut poser des soucis. Dans un billet de blog, Larian Studios annonce que les joueurs de Baldur's Gate 3 sont désormais limités à 100 mods à la fois sur consoles. Le développeur belge a dû imposer cette limite car télécharger trop de mods résulte de longs temps de chargement, voire de crashs. Le studio s'explique :

Bonjour à tous,

Nous vous proposons aujourd'hui un petit correctif destiné uniquement aux consoles, qui résout certains problèmes de stabilité et de performances lors de l'utilisation de mods.

Limites de fichiers pour les plateformes de consoles

Maintenant qu'il existe plus de 100 mods disponibles au téléchargement sur console, nous devons en discuter sérieusement. Qui joue avec plus de 100 mods dans une seule sauvegarde, vous demandez-vous peut-être ? Eh bien, il s'avère que vous êtes une poignée.

Contrairement aux PC, les consoles ne peuvent jongler qu'avec un nombre limité de fichiers à la fois. Plus vous avez de mods installés, plus cette limite de fichiers est atteinte rapidement. Maintenant que certains d'entre vous ont essayé de jouer avec plus de 100 mods, vous nous avez fait savoir que vous rencontrez des temps de chargement lents ou même des plantages de jeu.

Bien que nous vous recommandions d'installer uniquement les mods avec lesquels vous savez que vous continuerez certainement à jouer, pour maximiser la stabilité, nous introduisons une limite de 100 mods pour les consoles.

Vous avez déjà atteint 100 mods ?

Ce changement intervient dans le correctif d'aujourd'hui pour console qui introduit la limite, et selon le nombre de mods que vous avez déjà installés, vous pouvez voir des messages différents lors du prochain chargement de votre jeu.

Si vous avez déjà plus de 100 mods activés sur une sauvegarde de console, vous ne pourrez pas la charger pour le moment. Si vous jouez à la fois sur PC et sur console en utilisant des sauvegardes partagées et que vous avez plus de 100 mods activés sur une sauvegarde, vous pourrez peut-être désactiver le nombre de mods actifs sur votre PC, afin de pouvoir continuer à accéder à votre sauvegarde partagée sur console.

Nous publierons bientôt un autre correctif qui visera à vous donner les moyens d'accéder aux sauvegardes de console qui sont désactivées après la mise à jour d'aujourd'hui. Cependant, il est important de noter que les mods peuvent provoquer une instabilité générale, en particulier sur console, et selon les mods que vous avez activés sur une sauvegarde, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque certains mods sont désactivés.

Choses à garder à l'esprit pour les sauvegardes partagées sur PC

Si vous jouez avec les sauvegardes partagées activées, vous devrez respecter les limites de la console lorsque vous jouez sur PC. Pendant que nous travaillons à l'intégration du jeu partagé dans Baldur's Gate 3, vous devrez également garder cette limite à l'esprit lorsque vous jouez avec des joueurs PC ! Mais nous y reviendrons plus tard.

Plus de mods testés pour les consoles

Notre développeur principal en communication, Aoife, est de retour avec une autre vidéo qui détaille comment les mods arrivent sur les consoles ! Apprenez-en plus sur les limitations techniques et les directives en place, ainsi que sur les processus derrière la curation des mods sur console, y compris l'importance de tester les mods.

L'équipe travaille dur pour tester les dernières versions de certains mods actuellement disponibles sur console afin qu'ils puissent être mis à jour, et continuera d'approuver les nouveaux mods qui répondent à nos directives et ont passé avec succès les tests !