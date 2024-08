Baldur's Gate 3 : les joueurs ont fait n'importe quoi dans leurs parties

Larian Studios a lancé la version 1.0 de Baldur's Gate 3 le 3 août 2023, un véritable évènement pour tous les amateurs de jeux de rôle. Le titre a immédiatement séduit tout le monde, puis il a été porté sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avant de remporter un tas de récompenses lors de plusieurs cérémonies.

Pour célébrer le premier anniversaire du RPG, Larian Studios partage des infographies de Baldur's Gate 3, dévoilant un tas de gros chiffres. Comme à son habitude, le studio belge s'axe sur l'humour, son titre n'en manque pas, mais il ne donne pas le nombre de joueurs, qui est supérieur à 10 millions. Non, Larian Studios nous apprend plutôt que 1,9 million de joueurs se sont transformés en fromage, 377 000 personnes ont sauvé Alfira et 1,2 million de parties se sont terminées sur une défaite dans le mode Honneur.

Du côté des personnages, Astarion est le plus populaire des héros Origine, talonné par Gale. Les joueurs ont préféré la classe Paladin et la race Elfe, ils sont 658 000 à avoir eu des relations sexuelles avec Halsin (dont 30 % en ours), 1,1 million de joueurs ont couché avec l'Empereur et Ombrecœur a reçu 27 millions de baisers. Gratouille a quant à lui eu droit à 120 millions de caresses.

Si vous voulez faire grimper ces chiffres, Baldur's Gate 3 est disponible contre 59,99 € sur GOG.com.

