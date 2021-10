Baldur's Gate 3 : la classe de l'Ensorceleur, une nouvelle région et des améliorations graphiques lancées en vidéo

Baldur's Gate 3 a été lancé en Early Access il y a maintenant un an, Larian Studios continue de développer son jeu de rôle à coups de mises à jour, et cette semaine, il introduit de nombreuses nouveautés et améliorations, avec notamment une nouvelle classe de personnage, une région inédite et une refonte graphique majeure.

Sans plus attendre, voici une présentation de la classe Ensorceleur, avec deux sous-classes et de nouveaux sorts magiques :

Nouvelle classe : L’Ensorceleur L’Ensorceleur est la dernière classe jouable à rejoindre Baldur’s Gate 3, et ces puissants porteurs de magie représentent une force avec laquelle il faudra compter. La classe Ensorceleur ajoute de nouveaux sorts au jeu en plus de sa capacité phare : la Métamagie. La Métamagie permet d’adapter ses sorts dans la fureur du combat. Elle vous permettra notamment d’augmenter la portée de votre sort, sa durée, ou encore de frapper deux ennemis simultanément sans oublier d’autres variantes, faisant de vous une présence puissante et imprévisible en combat. La Métamagie peut être utilisée avec d’autres lanceurs de sorts pour des effets dévastateurs, parfait pour des parties en coopération multijoueur en ligne ! Les Ensorceleurs proposent deux sous-classes, chacune avec leurs propres forces, capacités et design : Magie Sauvage et Lignée Draconique. Magie Sauvage : les Ensorceleurs de Magie Sauvage embrassent le chaos et le hasard, utilisant leur capacité Vagues de chaos pour manipuler les forces du destin. Cette capacité leur permet de prendre l’avantage sur les lancers d’attaque, les jets de caractéristiques et les jets de sauvegarde, augmentant ainsi leurs pouvoirs pendant le combat. À son tour, un Ensorceleur dont la magie est sauvage peut se retrouver en bout de chaîne d’un potentiel effet aléatoire, mettant par exemple le feu à tout le monde autour de lui, gagner une action bonus de téléportation ou invoquer un Méphite hostile !

: une nouvelle action de têtard qui fait saigner votre ennemi et permet à l’Ensorceleur d’en extraire un point de sorcellerie. Agrandissement/Rapetissement : ce nouveau sort modifie la taille d’un personnage, affectant ainsi ses stats physiques.

: ce nouveau sort modifie la taille d’un personnage, affectant ainsi ses stats physiques. Orbe chromatique : une nouvelle bombe nucléaire à cible unique qui permet aux Ensorceleurs de lancer une sphère d’énergie sur leurs ennemis.

: une nouvelle bombe nucléaire à cible unique qui permet aux Ensorceleurs de lancer une sphère d’énergie sur leurs ennemis. Nuée de dagues : ce sort protège le lanceur en l’entourant d’un nuage de poignards volants.

: ce sort protège le lanceur en l’entourant d’un nuage de poignards volants. Couronne du Dément : comme son nom l’indique, ce sort rend l’ennemi fou et peut l’amener à attaquer ses alliés proches.

Ce patch 6 dénommé Forging the Arcane améliore également les combats au corps à corps et à distance, avec désormais trois mouvements signature mortels, Droit au cœur, Frappe affaiblissante et Attaque Commotionnante. Cela devrait offrir davantage de possibilités stratégiques aux joueurs et améliorer les classes de combat au corps à corps. Par ailleurs, la région Malforge fait son entrée dans Baldur's Gate 3 :

Nouvelle zone à explorer : Malforge Baldur’s Gate 3 s’est agrandi avec l’ajout d’une nouvelle région : Malforge. Malforge est une ancienne forteresse de Shar accessible par l’Outreterre, où des rivières de lave et de feu illuminent les salles et les chambres obscures. Avec ses nouvelles quêtes, cinématiques, combats ardus et personnages que Larian Studios a hâte de faire découvrir aux joueurs, Malforge promet des heures de nouveau contenu à explorer. « Malforge. Un nom presque oublié, pour ceux qui ont appris à le craindre. Cette ancienne forteresse se cache là où les ombres de l’Outreterre s’assombrissent le plus, et où les rivières de magma sont les plus chaudes. Le passé et le présent se heurtent à l’intérieur de ces sinistres couloirs, exposant de vieux secrets à de nouveaux maîtres et exigeant de sévères sacrifices à tous ceux qui osent s’y rendre. Rassemblez votre groupe et traversez le Lac d’Ébène jusqu’à Malforge. Affrontez de nouveaux adversaires et faites de nouveaux choix, tous plus intrigants les uns que les autres. Mais préparez-vous : dans les salles et chambres sombres comme celles-ci, vous ne pourrez pas faire confiance à n’importe qui. Vous êtes à la croisée des chemins, aventurier. Quelle voie prendrez-vous ? »

Enfin, le jeu de rôle a droit à une grosse mise à jour graphique améliorant les visuels de Faerûn avec un éclairage directionnel et volumétrique, un nouvel étalonnage colorimétrique, de nouveaux effets de particules, des nuages en temps réel, une diffusion atmosphérique, un brouillard volumétrique et diverses autres améliorations. Baldur's Gate 3 est pour rappel disponible en accès anticipé sur PC et Google Stadia, vous pouvez également retrouver Baldur's Gate: L'héritage du jeu de rôle à 24,90 € sur Amazon.