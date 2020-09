Baldur's Gate 3 encore repoussé, les configurations requises dévoilées

Le développement de Baldur's Gate 3 n'a pas été simple, le jeu de rôle devait arriver en août, mais sa date de sortie avait été repoussée au 30 septembre. Malheureusement, c'est presque au dernier moment que Larian Studios annonce un nouveau report, qui ne sera pas très long cependant.

Désormais, la date de sortie de Baldur's Gate 3 est fixée au 6 octobre sur PC et Google Stadia. Larian Studios explique dans un communiqué qu'il doit s'accorder un peu plus de temps pour corriger certains bugs et s'assurer que toutes les traductions soient correctes. Et rien n'est encore gagné, car comme l'expliquent les développeurs, le jeu doit passer l'épreuve du World Tester, une intelligence artificielle qui parcourt l'aventure de fond en comble à la recherche de bugs, ce qui pourrait encore retarder la sortie de Baldur's Gate 3 si des soucis sont rencontrés.

Cependant, il s'agit là de peaufinage, Baldur's Gate 3 est déjà bien avancé et Larian Studios partage dès aujourd'hui les configurations minimale et recommandée pour faire tourner le jeu sur PC, que voici :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel Core i5-4690

ou

AMD FX-4350 Intel Core i7-4770K

ou

AMD Ryzen 5 1500X Carte graphique NVIDIA GTX 780

ou

AMD Radeon R9 280X NVIDIA GTX 1060 6 Go

ou

AMD RX580 Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM DirectX Version 11 Disque dur 70 Go d'espace libre



Les développeurs précisent par ailleurs que ces configurations requises peuvent évoluer au fil de l'Early Access. Rendez-vous, normalement, le 6 octobre prochain pour découvrir Baldur's Gate 3 en Accès Anticipé sur PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store ainsi que sur Google Stadia. Vous pouvez acheter un PC gaming à 799 € sur Amazon.fr.

