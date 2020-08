Baldur's Gate 3 : finalement, ce ne sera pas pour août, mais la date de sortie sera bientôt confirmée

Fixer une date de sortie pour un jeu n'est jamais chose facile. Alors en période de COVID-19, où le rythme des développeurs en télétravail est dur à maîtriser, cela tient de la mission impossible. Larian Studios a donc préféré jouer franc jeu en annonçant que son Baldur's Gate 3 sortirait « peut-être » en août 2020 en Accès Anticipé.

Le studio a eu raison de mettre les formes, car alors que nous entrons dans le mois en question, il vient de confirmer que non, Baldur's Gate 3 ne serait pas disponible en août sur PC et Stadia. En revanche, il a pu affiner ses plans, et sera bientôt prêt à nous les communiquer. Il nous donne rendez-vous le 18 août 2020 à 19h00 sur Twitch pour un Panel from Hell avec Geoff Keighley, le directeur Swen Vincke et d'autres invités spéciaux. Nous y découvrirons donc la date de sortie, mais aussi les dernières informations sur le projet.

Si vous l'aviez manqué, vous pouvez retrouver le dernier live de plus d'une heure rempli de gameplay dans notre précédent article.