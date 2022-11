The Witcher 3: Wild Hunt, enfin une date de sortie précise pour la mise à jour next-gen, quid des nouveautés ?

The Witcher 3: Wild Hunt est sorti en 2015, mais fait encore les choux gras de CD Projekt. Il prépare déjà la suite de la série, avec un spin-off multijoueur, une nouvelle trilogie et un remake du premier épisode, mais avant cela, il a un baroud d'honneur à délivrer pour le troisième épisode.

Il s'agit de la mise à jour next-gen tant attendue, promise depuis 2020 et repoussée à plusieurs reprises. Elle apportera des nouveautés graphiques dont du ray tracing pour PS5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi du contenu exclusif en lien avec la série Netflix, des temps de chargement améliorés sur consoles, des mods intégrés à l'expérience, et peut-être quelques surprises.

CD Projekt RED nous donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine sur Twitch pour découvrir les innovations prévues par le studio polonais avec du gameplay, et surtout, il vient de dater cette upgrade next-gen gratuite pour les joueurs PS4, Xbox One et PC : elle sera disponible le 14 décembre 2022.

Il est donc toujours l'heure de se procurer The Witcher 3: Wild Hunt - Édition Jeu de l'Année, disponible à partir de 27,59 € sur Amazon.fr.