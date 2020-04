GTA Online et Red Dead Online : Rockstar va dédier une partie des bénéfices à la lutte contre le COVID-19

Avec plus de 115 millions de joueurs potentiels pour Grand Theft Auto V et plus de 26,5 millions pour Red Dead Redemption 2, les deux titres représentent encore une manne financière énorme pour Rockstar Games. D'autant plus qu'ils jouissent tous les deux d'un mode Online extrêmement suivi.

L'éditeur vient d'annoncer qu'il allait profiter de son aura et de ses revenus importants pour soutenir des associations lors de la lutte contre la propagation du COVID-19. L'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis étant particulièrement touchés par la crise sanitaire, les principaux studios de Rockstar le sont également, ce qui a probablement accéléré la sensibilisation des équipes. Ce sont ainsi 5 % des revenus de GTA Online et Red Dead Online collectés entre aujourd'hui et le 31 mai qui seront reversés à diverses associations.

La communauté Rockstar Games est au centre de tout ce que nous faisons. Nous aimons voir les joueurs plongés dans l'exploration de nos mondes virtuels et se connecter les uns aux autres à travers eux. Alors que nos équipes traversent ces moments difficiles, nous voyons nos communautés locales à travers l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Inde et au-delà être profondément affectées. Les petites entreprises ont fermé leurs portes et les communautés qui dépendent d'un soutien gouvernemental auquel elles n'ont pas accès vivent un moment compliqué. La route à parcourir sera difficile et nous voulons aider là où nous le pouvons. À partir du 1er avril et jusqu'à la fin mai, 5 % de nos revenus provenant des achats dans nos jeux en ligne, GTA Online et Red Dead Online, seront reversés aux efforts de santé liés au COVID-19. Ces fonds seront utilisés pour aider les communautés locales et les entreprises aux prises avec les impacts de COVID-19, à la fois directement et en soutenant certaines des organisations incroyables qui sont sur le terrain pour aider les personnes touchées par cette crise. À mesure que les choses progressent, nous partagerons davantage ces efforts. Merci pour votre soutien et nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles, santé et sécurité. L'équipe Rockstar Games

Si vous aviez prévu de faire des achats en ligne dans l'une ou l'autre de ces expériences multijoueurs, c'est le moment de craquer.

