GTA Online et Red Dead Online : les prochaines grosses mises à jour de 2021 teasées, du lourd en vue ?

Nous savons maintenant quand nous allons retrouver Grand Theft Auto V sur next-gen : sa date de sortie vient d'être calée au 11 novembre 2021 sur PS5 et Xbox Series X | S. Rockstar Games en a profité pour faire le point sur les nouveautés à venir dans GTA Online d'ici cet été, mais aussi dans Red Dead Online.

Du côté du multijoueur de GTA V, attendez-vous à l'arrivée d'un nouveau salon automobile clandestin, des courses inédites, des missions de vol de véhicules en bande, des Épreuves casse-cou, la suite des aventures de Retour à la ligne, le mode inspiré de Tron, et plus encore. Et pour celui de Red Dead Redemption 2, il y aura également des courses en tout genre, et surtout des missions liées au banditisme à venir cet été.

GTA Online La culture automobile revient en force dans les rues de Los Santos : les fans de vitesse et de personnalisation extrême pourront enfin tester leurs véhicules et se rassembler avec d'autres mordus de mécanique sans crainte d'être interrompus par les autorités ou d'autres fauteurs de troubles. Ce regain d'intérêt va donner naissance à un nouveau salon automobile clandestin et insuffler une nouvelle vie aux courses automobiles. Et il faut dire que les véhicules volés n'auront jamais eu autant la cote. Cet été, les enjeux seront élevés et la compétition fera rage entre les crews, qui envahiront les rues pour mettre la main sur les derniers véhicules tendance. De plus, vous pourrez défier les autres joueurs dans de nouveaux types de courses ou participer à des missions de vol en plusieurs étapes, dans lesquelles un véhicule de fuite savamment modifié sera votre meilleure arme. Pour vous préparer à la mise à jour estivale de GTA Online, 8 nouvelles courses casse-cou rejoindront les Épreuves casse-cou ce 27 mai. Ces circuits feront frémir les accros à l'adrénaline avec des sensations jusque-là inconnues dans des classes de véhicules variées. Un peu plus tard, les fans du mode futuriste Retour à la ligne pourront découvrir 7 nouvelles arènes pour mieux écraser leurs adversaires à l'aide des traînées lumineuses explosives de leur Shotaro. Si vous préférez éradiquer des vagues d'ennemis armés, le mode survie s'étendra bientôt à de nouveaux recoins de Los Santos et Blaine County. Red Dead Online La semaine prochaine, Red Dead Online vous dévoilera 8 nouvelles courses dans des lieux emblématiques à travers les 5 États, de l'avant-poste de la région aride de Gaptooth Breach à la ville minière d'Annesburg en passant par les marécages de Lagras. Mettez vos talents de cavalier à l'épreuve dans diverses compétitions équines dans le cadre des nouvelles courses standard et libres, dans lesquelles ce sera à vous de choisir le meilleur parcours pour atteindre toutes les balises de fumée. Vous pourrez aussi vous faire la main sur les nouvelles courses de cibles et courses de cibles libres, dont le but est d'éliminer toutes les cibles avec votre précieux arc. Ces nouvelles courses à cheval seront accessibles à tous les joueurs de Red Dead Online le 25 mai. La mise à jour estivale de Red Dead Online intègrera de nouvelles missions variées sur la carte pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le banditisme. À Saint Denis, Guido Martelli, le bras droit d'Angelo Bronte, organise son propre réseau criminel. Intimidation, crimes odieux ou braquages : les cavaliers ne devront reculer devant rien et se salir les mains pour gagner leur croûte.

Pas d'énorme changement en vue pour ces expériences, mais tout de même de quoi occuper les communautés sur la période estivale. Pour rejoindre les parties en ligne, vous pouvez vous procurer GTA V - Édition Premium pour 19,99 € sur Amazon.fr.