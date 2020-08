GTA Vice City Online et GTA VI : Take-Two redépose les marques

Une récente rumeur fait état que GTA VI serai en exclusivité temporaire sur PS5 pour un contrat à plus de 750 millions de dollars: https://www.dexerto.com/gta/new-rumor-c ... ve-1406445 Même si il n'y avait rien d'extraordinaire à voir pendant la dernière conférence de Sony un énième Remastered de GTA V pour la Next Gen, le fait que Sony ait eu ce "World Premiere" à défaut de Xbox pourrait plus donner de crédit à cette rumeur.----------------Il y a autre info assez importante que vous avez zappée, en effet pour ponctuer la décevante dernière conférence de Xbox, un insider AestheticGamer avait expliqué que la PS5 avait du mal avec la 4K produisant une "fausse" 4K et que la SeriesX n'avait pas se problème notamment sur Resident Evil VIII avec de la "vraie" 4K. C'est un véritable torrent de merde qui s'abat sur lui, il a en effet été prouvé que s'était une fausse information, de manière tellement claire qu'il a été obligé de présenter des excuses publiquement, justifiant qu'il se sentait obligé de rétablir une balance en la PS5 et la SeriesX, il a également perdu son statut de modérateur sur Resetera dans la foulée de cette affaire:Ici ça sera plus une observation personnelle et une théorie, bizarrement c'est la deuxième communication d'un insider qui vient glorifier Xbox et sa prochaine SeriesX ponctuant un temps de communication plus élogieux pour la PS5. Je trouve aussi très bizarre les justifications de ce dernier, on pourrai théoriser que ça fait parti de la campagne marketing de Xbox et que ses derniers insider/influenceurs ne seraient que des communicants commerciaux via une grosse prime en off.Ça me semble pas abusé d'y croire, surtout si l'on se repenche sur le premier cas qui venait ponctuer lui la présentation de la PS5 aux développeurs, disant en gros à peu près la même chose, des sources anonymes de dev disent la SeriesX supérieure:Notons qu'ici l'info était promue par des influenceurs qui font des placements de produits de manière récurrente pour Microsoft, comme on peut le voir sur leurs comptes ramenant à des news WindowsCentral sur de nouveaux produits, services... à promouvoir, qu'ils ont même une boite mail @windowscentral.com et des fonctions chez eux comme le montre leur présentation:Moi je notes surtout que ses infos tentent de tempérer et inverser la vapeur sur des temps de communications plus élogieux pour leur concurrent avec toujours la bonne excuses "c'est des sources de dev anonyme, croyez nous sur parole" le dernier étant débunk de manière claire malheureusement pour son auteur il s'est auto cancel dans la foulée. Je trouve des similitudes assez frappante avec ce premier cas, ou l'on peut voir que la porte est déjà ouverte pour des placements de produits, alors pourquoi pas l'étape supérieure.Bref c'est quelque chose d'intéressant à analyser, il y a plein d'autres influenceurs, insiders, qui sont venu tempérer des temps de communication ayant eu moins d'impact, mais il serait très intéressant de tous les remettre en perspective. A y réfléchir l'influenceur/insider n'a rien à y gagner et prend même le risque d'être cancel ou à moindre mesure perdre beaucoup de crédit, sauf si cela s’inscrirait dans le plan marketing d'un éditeur ça serait un risque pour un joli pactole à la clé, l'être humain reste corruptible, et cela ne m'étonnerai pas le moins du monde de la part de Microsoft pour sa branche Xbox ça s'inscrit dans la lignée de la manière dont ils promeuvent leurs consoles depuis la One.