CINEMA : Ray Liotta (Les Affranchis, GTA: Vice City) nous a quittés

Le monde du cinéma est ce soir ébranlé par l'annonce du décès de Ray Liotta, célèbre acteur américain qui s'est éteint cette nuit dans son sommeil, à l'âge de 67 ans seulement. Plusieurs médias spécialisés dont Deadline rapportent cette triste nouvelle, alors que l'acteur était en République dominicaine pour le tournage de Dangerous Waters réalisé par John Barr.

D'abord révélé en 1989 par Jonathan Demme dans Dangereuse sous tous rapports, Ray Liotta est encore aujourd'hui surtout connu pour son rôle de Henry Hill dans Les Affranchis de Martin Scorsese, adapté du livre Wiseguy et suivant l'ascension et la chute d'un jeune mafieux dans le monde de la pègre. Un film culte qui aura inspiré plusieurs jeux vidéo, dont les Mafia de 2K Games, et Rockstar est même allé jusqu'à faire appel à Ray Liotta pour doubler Tommy Vercetti dans Grand Theft Auto: Vice City. Il prête également sa voix et son visage à Billy Handsome dans le DLC Mob of the Dead de Call of Duty: Black Ops II.

Rest In Peace Ray Liotta, legendary actor and the iconic voice of Tommy Vercetti. pic.twitter.com/d2VPVjRNGX — Rockstar Games (@RockstarGames) May 26, 2022

Au cinéma, Ray Liotta était un second couteau de luxe, reconnaissable par de nombreux cinéphiles, et qui aura marqué tout un tas de spectateurs par sa présence dans plusieurs films comme Hannibal, Beautés empoisonnées, Copland ou encore Revolver de Guy Ritchie. Comme le rappelle Deadline, il laisse derrière lui une fiancée et une fille.

