Until Dawn : la version PS3 se dévoile avec 4h de gameplay

En 2014, les joueurs PS4 découvraient Until Dawn, un jeu d'horreur narratif développé par Supermassive Games, permettant de contrôler différents personnages à la troisième personne et de décider de leur futur selon des choix et des séquences de QTE. Mais le projet est né bien avant cette année-là, le titre avait fait parler de lui dès 2010, il devait sortir sur PS3 et proposer un gameplay à la première personne pensé pour être joué avec le PlayStation Move.

Ce prototype d'Until Dawn n'a donc jamais vu le jour, mais voilà que la chaîne YouTube Digital Preservation vient de mettre en ligne l'intégralité du jeu Until Dawn de 2013, dans une vidéo à découvrir ci-dessus. Une séquence qui dure quatre heures, c'est long pour une vidéo YouTube, mais c'est plutôt court pour un jeu vidéo. Cette version d'Until Dawn suit les mêmes grandes lignes que la version finale, mais avec une caméra en vue subjective qui rend certaines séquences bien plus terrifiantes. Une curiosité très intéressante pour les fans du jeu horrifique.

Pour rappel, Until Dawn a eu droit à l'année dernière à une version remastérisée pour PC et PS5 par Ballistic Moon, qui n'a pas vraiment séduit les joueurs, le studio aurait déjà fermé ses portes. Un film, Until Dawn : La mort sans fin, sortira quant à lui en avril prochain au cinéma. Vous pouvez retrouver Until Dawn (2024) à partir de 61,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.