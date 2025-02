CINEMA Until Dawn : La mort sans fin, encore une bande-annonce pour le film d'horreur

Les fans de jeux vidéo et de films d'horreur ont rendez-vous en avril prochain pour découvrir au cinéma Until Dawn : La mort sans fin, une adaptation du titre de Supermassive Games. Un long-métrage pour rappel réalisé par David F. Sandberg (Dans le noir, Annabelle 2) et scénarisé par Gary Dauberman (Ça : Chapitre 2), qui s'est déjà offert une bande-annonce le mois dernier.

Mais Sony Pictures est déjà de retour cette semaine avec une seconde bande-annonce d'Until Dawn : La mort sans fin, à découvrir ci-dessus en VF ou en VOSTFR plus bas. Comme nous le rappelle le personnage incarné par Peter Stormare en voix off, le groupe d'amis au cœur de l'histoire se retrouve coincé dans une maison étrange, en dehors du temps et où la nuit recommence après que tout le monde se soit fait tuer par un monstre issu de leurs peurs. Pour se sortir de cette boucle, il faudra survivre jusqu'à l'aube, mais le nombre de morts est limité, sous peine de définitivement être tué.

Until Dawn : La mort sans fin sortira le 23 avril 2025 au cinéma. Vous pouvez acheter le remaster du jeu vidéo à partir de 61,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.