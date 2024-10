CINEMA : Until Dawn, la date de sortie déjà dévoilée

Certains projets d'adaptation de jeux vidéo au cinéma mettent des années avant d'arriver dans les salles obscures, mais d'autres ne perdent pas de temps. En début d'année, Screen Gems et PlayStation Productions annonçaient Until Dawn, un film d'horreur basé sur le jeu de Supermassive Games, qui a eu droit à une version remastérisée il y a quelques jours. Le tournage s'est terminé le 4 octobre, après deux mois de production.

En toute logique, le montage et le reste de la postproduction battent leur plein, les fans n'auront pas à attendre très longtemps avant de découvrir ce long-métrage. Comme le rapporte Deadline, Screen Games a annoncé que la date de sortie d'Until Dawn est fixée au 25 avril 2025 au cinéma. Il s'agit évidemment d'un vendredi, jour de lancement de films aux États-Unis, croisons les doigts pour Until Dawn sorte dès le mercredi 23 avril prochain dans les salles françaises.

Until Dawn est pour rappel réalisé par David F. Sandberg, déjà derrière la caméra pour Annabelle 2 : La Création du mal et les deux Shazam!. Au casting, nous retrouverons Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo et Odessa A'zion, ainsi que Maia Mitchell, Belmont Cameli et Peter Stormare, qui incarnait déjà le Dr Hill dans le jeu vidéo.

En attendant la première bande-annonce et la sortie du film dans les salles obscures, vous pouvez retrouver Until Dawn (2024) à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.