CINEMA : Until Dawn, une première partie du casting officialisée

Until Dawn sera de retour sur PC et PlayStation 5 en fin d'année dans une version remastérisée, mais le jeu d'horreur narratif de Supermassive Games va également faire trembler les spectateurs au cinéma avec une adaptation. Le projet avait été officialisé en début d'année, le long-métrage sera réalisé par David F. Sandberg, déjà derrière la caméra pour Annabelle 2 : La Création du mal et les Shazam!...

Aujourd'hui, c'est une partie du casting qui vient d'être officialisé, via Deadline. Comme il fallait s'y attendre, Hayden Panettiere, Rami Malek, Peter Stormare et les autres ne reprendront pas leurs rôles. Until Dawn mettra donc en scène Ella Rubin (The Girl from Plainville), Michael Cimino (Annabelle : La Maison du mal, aucun lien avec le réalisateur de Voyage jusqu'au bout de l'enfer), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere) et Odessa A'zion (Hellraiser de 2022), dans des rôles encore inconnus. Vont-ils incarner Ashley, Josh, Emily et Jessica, d'autres personnages du jeu ? Eh bien non, le directeur de la production Asad Qizilbash chez PlayStation, annonce qu'il s'agira de personnages inédits :

Chez PlayStation Productions, nous cherchons toujours à trouver des moyens créatifs et authentiques d'adapter nos jeux bien-aimés que nos fans apprécieront. Aux côtés de Screen Gems, nous avons rassemblé un casting fantastique de nouveaux personnages qui s’appuient sur notre équipe de cinéastes déjà exceptionnelle et sur leur vision de l’adaptation. Nous sommes ravis d’en révéler bientôt plus sur le film.

Le film Until Dawn sera pour rappel scénarisé par Blair Butler (Hell Fest) et relu par Gary Dauberman (Ça, Annabelle, La Nonne). Malheureusement, toujours pas de période de sortie en vue. D'ici là, vous pouvez retrouver le jeu à 15,99 € sur Amazon.