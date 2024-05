Until Dawn plus terrifiant que jamais sur PS5 et PC, la période de sortie dévoilée

Cela fait près de 10 ans que Supermassive Games a terrorisé les joueurs PlayStation 4 avec Until Dawn, un jeu d'horreur narratif qui nous demandait de faire des choix et de réaliser des QTE, sous peine de voir nos personnages mourir dans d'atroces souffrances. En début d'année, Sony a officialisé un remaster pour PS5 et PC, qui refait parler de lui à l'occasion du PlayStation State of Play.

Cette fois, nous avons droit à une vraie bande-annonce pour admirer ce Until Dawn amélioré grâce à l'Unreal Engine 5. Développé par le studio anglais Ballistic Moon, ce remaster bénéficiera également d'un gameplay peaufiné, d'une nouvelle bande-son et d'une caméra à la troisième personne pour frissonner toujours davantage.

La date de sortie d'Until Dawn précise est encore inconnue, mais le remaster arrivera en fin d'année 2024 sur PC et PlayStation 5, les collectionneurs peuvent déjà retrouver l'Extended Edition pour PS4 à 29,22 € sur Amazon.

