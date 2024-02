Until Dawn : oui, encore un remaster annoncé sur PS5 et PC

En 2015, les possesseurs de la PS4 pouvaient découvrir une toute nouvelle production de Supermassive Games, Until Dawn. Eh bien si vous avez apprécié ce titre (ou non), sachez qu’une version remaster a été annoncée. La PS5 et les PC pourront donc jouir de cette toute nouvelle édition, qui a eu droit à une bande-annonce, un brin de détails et des images ; visible dans notre galerie en page deux de cet article.

Voici ce qu’il faut retenir :

Recréé pour une nouvelle génération Découvrez de nouveaux éléments à collectionner, de nouveaux environnements à parcourir et des séquences narratives repensées qui épaississent le mystère. Vivez l'action de près grâce à une toute nouvelle caméra immersive à la troisième personne et savourez de tout nouveaux éléments sonores et une nouvelle bande-son qui vous tiendront en haleine pendant tout le jeu.

Leur destin est entre vos mains Créez votre propre histoire en prenant le contrôle de neuf personnages uniques incarnés par des stars telles que Hayden Panettiere, Brett Dalton et bien d'autres, et façonnez leur destin selon vos choix. Grâce aux animations dynamiques et aux performances en capture faciale chargées de nuances, découvrez ce qui fait réagir chaque personnage et qui, d'après vous, est en mesure de survivre.

Le jeu d'horreur culte refondu Plongez dans un slasher angoissant refondu de A à Z dans l'Unreal Engine 5. Avec ses graphismes époustouflants, ses cinématiques dignes d'un film, ses mécaniques de gameplay repensées et bien plus, aventurez-vous dans une montagne isolée où les apparences sont trompeuses.

Présentation du jeu Lorsque huit amis reviennent dans le chalet isolé où deux de leurs proches ont disparu un an plus tôt, la peur sort ses griffes gelées et le paisible séjour en montagne devient un cauchemar sans issue. Affrontez vos peurs et déterminez qui survivra jusqu'à l'aube dans Until Dawn, le jeu d'horreur classique remis au goût du jour sur PC.

En outre, le Creative Director, Ballistic Moon, a pris la parole et stipule :

Until Dawn s’est établi comme un titre emblématique du genre horreur lors de sa sortie il y a presque dix ans. Nous avons pris ces bases incroyables, et nous y avons ajouté plus de profondeur émotionnelle, des améliorations visuelles et une nouvelle ambiance sonore.

Avec l’aide de l’Unreal Engine 5, Ballistic Moon et son équipe d’amateurs de films d’horreur, de cinéphiles et de créateurs de jeux expérimentés ont apporté de nombreuses améliorations à Until Dawn, toutes réalisées avec passion et amour pour le titre original. Mieux encore : cette version remastérisée sera disponible sur PS5 et PC cette année !

Until Dawn a été refait à l’aide des outils et techniques les plus récents. Les nouvelles animations consolident les performances originales des personnages. Les personnages, les environnements et les effets sonores ont tous été peaufinés afin de proposer l’expérience cinématique d’horreur ultime. Nous avons utilisé une plus large palette de couleurs tonales, ainsi que de nouvelles perspectives pour proposer une histoire encore plus nuancée et riche en émotions.

Cette version améliorée d’Until Dawn propose également une nouvelle caméra à la troisième personne qui vous permet de voir les recoins mystérieux de la montagne de Blackwood sous un nouveau jour. Vous pouvez ainsi profiter d’une nouvelle perspective sur le jeu original, et explorer des lieux enrichis avec de nouvelles interactions et objets à collectionner. Les joueurs auront l’impression de vivre eux-mêmes cette nuit fatidique de 2014 grâce à l’ajout de la caméra à la troisième personne et des animations de déplacement contextuelles des personnages.

L’ambiance sonore d’Until Dawn a également profité d’une refonte massive. Le jeu contient une nouvelle bande-son, composée par Mark Korven, célèbre compositeur de films d’horreur, ainsi que des musiques sous licence.

Nous avons tenu à conserver le scénario fantastique de l’opus original, mais nous en avons profité pour développer des passages émouvants inexplorés de l’histoire.

Restez à l’affût de nouvelles infos sur Until Dawn, disponible plus tard cette année.