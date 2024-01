Until Dawn : bientôt adapté en film d'horreur, le réalisateur déjà connu

En 2015, Supermassive Games a terrifié les joueurs sur PlayStation 4 avec Until Dawn, un jeu d'horreur narratif avec de multiples personnages coincés dans un chalet en montagne et qui devaient faire des choix cruciaux, pouvant résulter vers une mort violente. Un titre très apprécié qui va prochainement être adapté en film.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Screen Gems et PlayStation Productions, qui appartiennent tous les deux à Sony, vont produit un film Until Dawn scénarisé par Blair Butler (Le Bal de l'Enfer) avec une relecture par Gary Dauberman (Ça, Annabelle, La Nonne). Nous connaissons même le nom du réalisateur, il s'agit de David F. Sandberg, connu pour Annabelle 2 : La Création du mal et les deux Shazam! du DCU.

Bon, tout cela ne rassure pas vraiment les fans, les Annabelle et La Nonne, issus de l'univers cinématographique Conjuring, ne sont pas vraiment des références en terme d'horreur, usant simplement de jump scares faciles, mais ils ont été des succès au box-office. Le film Until Dawn devrait quand même être Rated R, c'est-à-dire interdit en salles de cinéma aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte, promettant son lot de sang et de violence, comme dans le jeu vidéo, que vous pouvez retrouver à partir de 12,50 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

